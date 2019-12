Litio e cobalto meno cari, ma l’offerta futura è prenotata Il prezzo dei metalli dell’auto elettrica si è raffreddato a causa di un forte aumento dell’offerta e di una domanda più debole. Ma per la filiera delle batterie le preoccupazioni non sono del tutto scomparse dall’orizzonte di Sissi Bellomo

Nella filiera delle batterie non è più allarme rosso per il costo delle materie prime: i prezzi di litio e cobalto, che erano più che raddoppiati tra il 2016 e l’inizio del 2018, quest’anno registrano ribassi a doppia cifra percentuale. Anche le quotazioni del nickel – infiammate l’estate scorsa da un rally di natura speculativa – nel frattempo sono tornate a scendere: il metallo scambia sotto 13.300 dollari per tonnellata al London Metal Exchange, circa un terzo in meno rispetto al record da 5 anni raggiunto a settembre.

Ad alleggerire la tensione sui prezzi dei metalli per batterie è stato il forte aumento dell’offerta, che soprattutto nel caso del litio ora è molto più abbondante del fabbisogno: il surplus è di circa 150mila tonnellate nel caso del carbonato di litio, stima Morgan Stanley.

«Per la prima volta – osserva la banca in un recente rapporto – la maggior parte dei player con cui abbiamo interagito si aspetta che i prezzi scendano ulteriormente, verso 7mila dollari per tonnellata o quanto meno che rimangano stabili per i prossimi 1-2 anni».

Una tonnellata di carbonato di litio battery grade oggi costa circa 9.200 $ sul mercato asiatico secondo S&P Global Platts, mentre l’idrossido di litio vale 11.200 $/tonnellata, in ribasso di oltre il 25% da inizio anno.

Molti produttori – compresi i maggiori, la cilena Sqm e la statunitense Albemarle – hanno deciso di frenare i progetti di espansione per favorire una ripresa dei prezzi. Ma a peggiorare la situazione, per il litio e non solo, c’è la debolezza della domanda.