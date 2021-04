Litio, dalla fusione Orocobre-Galaxy un gigante per il boom dell’auto elettrica

2' di lettura

Un matrimonio nel nome del litio. È quello tra Orocobre e Galaxy, che hanno annunciato una fusione da 3,1 miliardi di dollari in grado di risvegliare eccezionali sinergie: le due minerarie potrebbero addirittura triplicare entro il 2025 la produzione del metallo per le batterie, posizionandosi come un player di primo piano in un settore che al traino dell’auto elettrica promette di crescere a ritmi esponenziali.

I prezzi della materia prima hanno già ricominciato a correre: da inizio anno il carbonato...