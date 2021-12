Litio, intesa Galp-Northvolt per maxi impianto in Portogallo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal petrolio al litio. La compagnia portoghese Galp punta a diventare protagonista della transizione energetica e ha annunciato un’intesa con Northvolt, fornitore di Volkswagen e Bmw, per costruire il più grande impianto di lavorazione del metallo da batterie in Europa.

Sarà una fabbrica in grado di sfornare 35mila tonnellate di idrossido di litio all’anno, volumi sufficienti per 50 Gigawatt di batterie o – in termini più concreti – per alimentare 700mila veicoli elettrici. A realizzare il progetto...