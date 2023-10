Litio, mega miniera in Ghana per 15 anni all’australiana Atlantic Lithium

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ghana ha concesso una licenza per l’estrazione del litio all’australiana Atlantic Lithium Ltd.

Come ha riferito il ministero del Territorio e delle risorse naturali, il contratto di locazione di 15 anni con Barari DV Ghana Ltd., un’unità locale della società con sede a Sydney, consente di iniziare la costruzione di una miniera di litio in un sito di 42,6 chilometri a Ewoyaa, nella regione centrale del paese. L’operazione arriva dopo quasi sei anni di esplorazione che ha portato alla scoperta di litio di alta qualità in quantità commerciali.

Big in campo

La corsa al litio ha attirato i pesi massimi del settore minerario, le case automobilistiche e persino le major petrolifere sulla spinta del cambiamento in atto nel settore della mobilità che passa ai veicoli elettrici da combustibili fossili. Un deficit previsto a partire dal 2025 di materie prime strategiche, tra cui proprio il litio, sta guidando la ricerca di nuove forniture. E gli stessi paesi si stanno attrezzando a sfruttare il più possibile i minerali del futuro. In questo senso anche l’Italia sta esplorando potenzialità e siti.

La metà del litio di Ewoyaa è destinata a una raffineria della Piedmont Lithium Ltd., con sede nella Carolina del Nord, che è il secondo maggiore azionista dell’azienda australiana e ha accettato di fornire la maggior parte dei fondi per la costruzione della miniera. Atlantic Lithium mira a produrre una media annua di 300.000 tonnellate di concentrato di spodumene in 12 anni dal sito. Ciò lo renderebbe il decimo progetto più grande del mondo, secondo l’azienda.

Le condizioni

«Il governo ha preso la decisione di non trattare questo minerale nello stesso modo in cui sono stati trattati gli altri minerali», ha detto in una dichiarazione il ministro del Territorio e delle Risorse naturali Samuel Jinapor. «Il contratto di locazione che firmiamo oggi è diverso dal nostro contratto di locazione mineraria standard».