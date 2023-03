Litio, i prezzi in picchiata attenuano l’allarme batterie

2' di lettura

L’allarme sui rincari del litio, che era più che decuplicato di valore tra il 2020 e il 2022 comincia finalmente a spegnersi, lasciando sperare che anche il costo delle batterie possa tornare ad alleggerirsi, dopo essere aumentato l’anno scorso per la prima volta da un decennio: una discontinuità che se confermata sarebbe pericolosa per la diffusione dell’auto elettrica e in generale per la transizione energetica.

In Cina – il Paese che maggiormente influenza il mercato, in quanto controlla tre quarti...