Litio, segnali di ripresa dopo il crollo dei prezzi La Cina rassicura sui sussidi per l’auto elettrica: non bisogna aspettarsi nuovi forti tagli quest’anno. Ma a far correre i titoli dei produttori di litio ci sono anche altre notizie, che riguardano sia la domanda che l’offerta del metallo per batterie di Sissi Bellomo

3' di lettura

L’anno nuovo ha portato un’ondata di ottimismo nel settore del litio. Il metallo per le batterie – di cui si è sviluppato un enorme eccesso di offerta – aveva concluso il 2019 su una nota negativa, con prezzi in ribasso di quasi il 40% e sui minimi da 4 anni secondo gli indici di Benchmark Mineral Intelligence (il carbonato di litio vale meno di 8mila dollari per tonnellata, l’idrossido circa 10mila dollari).

Negli ultimi giorni l’umore è cambiato, grazie a una serie di notizie che stanno facendo correre in Borsa i titoli dei maggiori produttori. A Wall Street in due sedute Albermarle ha guadagnato quasi l’8%, spingendosi ai massimi dallo scorso aprile, Livent – che solo pochi giorni fa aveva lanciato un allarme sui conti – è risalita del 7,5%. Per il colosso cileno SQM il rialzo in due sedute sfiora il 13%, mentre le azioni dei due big cinesi – Ganfeng e Tianqi – scambiano ai massimi dall’estate 2018.

Il rally è partito grazie alle rassicurazioni sul destino dei sussidi per l’auto elettrica in Cina. «State tranquilli, non ci sarà un ulteriore taglio», ha dichiarato sabato il ministro dell’Industria Miao Wei, rivolto a una platea di industriali del settore.

Un comunicato emesso nelle ore successive ha smorzato i toni: i sussidi per i Nev (New Energy Vehicles, categoria che include anche ibridi e veicoli a idrogeno) saranno in realtà «mantenuti relativamente stabili quest’anno e non saranno ritirati in modo significativo». Ma anche così – e con la prospettiva, mai smentita, di un ritiro totale nel 2021 – l’industria automobilistica può tirare un sospiro di sollievo.

Ci si attendeva infatti una replica della pesante sforbiciata dello scorso luglio, in seguito alla quale le vendite di auto elettriche in Cina (mercato che finora ha trainato la diffusione nel mondo) sono andate a picco. Nella Repubblica popolare le immatricolazioni di Nev, che nel 2018 erano aumentate del 62%, l’anno scorso sono calate del 4% a 1,24 milioni di unità. A dicembre c’è stato addirittura un crollo del 27,4% su base annua.