Little Athens, il nuovo quartiere della smart city greca firmato (anche) Studio Big

Da immensa area dismessa di 6,2 milioni di metri quadrati – nei terreni dell’ex aeroporto internazionale di Atene – a smart city fra le più grandi d’Europa, a 20 minuti dal centro della capitale greca. Riguardano il residenziale le ultime novità di The Ellinikon , la città in costruzione alle porte di Atene che ambisce a essere il più grande progetto di riqualificazione urbana d’Europa, sviluppato da Lamda Development. Viene infatti presentato oggi il suo nuovo quartiere, “Little Athens”, che nella prima fase di sviluppo porterà sul mercato circa 1.115 nuove residenze fra cui Park Rise, il primo complesso residenziale a sorgere all’interno del distretto, in un edificio alto 50 metri firmato Bjarke Ingels Group (BIG).

Il nuovo quartiere, realizzato da studi di architettura sia greci sia internazionali, ha accesso diretto e pedonale alla spiaggia e al grande parco di The Ellenikon, ed è stato progettato nell’ottica di mixed-use, combinando residenze e servizi come negozi, strutture ricettive, centri benessere, palestre e ristoranti. Collegati tra loro attraverso sentieri alberati, gli edifici – alti circa 20 metri, con alcune eccezioni che raggiungono i 50 – ospitano alloggi di varia metratura: si va da monolocali di 60-70 metri quadrati ad appartamenti con cinque camere da letto di oltre 300 metri quadrati.

Il Park Rise di Bjarke Ingels Group è immerso nel parco di The Ellinikon – distribuito su una superficie di due milioni di metri quadrati, con oltre un milione di nuovi alberi e piante autoctoni – ed è composto da 88 residenze di lusso da una a cinque camere da letto, distribuite su cinque nuclei di edifici: due di cinque piani, due di otto piani e uno di 12 piani.La vista spazia dal Mar Egeo alle montagne dell’Attica. La facciata curva del progetto rilegge in modo creativo i volumi della classica colonna greca, attraverso un gioco di scanalature sulle pareti verticali. La facciata esterna è in cemento rinforzato in fibra di vetro, con elementi in rilievo che richiamano il paesaggio locale. Così come le finiture interne: i pavimenti in legno di quercia, i toni neutri delle pareti e l’ampio uso del vetro enfatizzano il senso di comfort e pace. I servizi riservati ai residenti includono strutture per il fitness, fra cui una piscina coperta di 20 metri illuminata dalla luce naturale e giardini privati. I residenti degli attici avranno anche accesso a una piscina privata.

Tecnologia e design accomuneranno tutte le aree di The Ellinikon, che comprenderà residenze, strutture per il tempo libero, negozi, ristoranti ed edifici scolastici e sarà autosufficiente per quanto riguarda l’irrigazione e il fabbisogno elettrico. L’architettura interna ed esterna si declinerà in facciate bioclimatiche che garantiranno l’isolamento termico, in sistemi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di purificazione costante dell’aria. All’interno della città sarà presente un’infrastruttura elettronica per la circolazione dei veicoli, un sistema di navigazione tramite realtà aumentata e sistemi avanzati di internet of things. Il tutto immerso in The Ellinikon Park, il più grande parco costiero d’Europa, un vero polmone di verde e di cultura, con una variegata programmazione stagionale e 50 chilometri di piste ciclabili e pedonali, connessione illimitata e sistemi energetici intelligenti.

Dietro alla progettazione di The Ellinikon, firme dell’architettura mondiale come Foster + Partners, Kengo Kuma & Associates, Aedas, Sasaki e ora BIG, e sono numerosi i brand di fama mondiale che hanno firmato accordi e memorandum d’intesa per farne parte.

Oltre a “Little Athens”, per la parte residenziale spicca The Riviera Tower, il primo grattacielo residenziale della Grecia e l’edificio più alto – pre-certificato LEED v4 BD +C a livello Gold – con vista sul parco e sul mare. Per quanto riguarda le aree pubbliche e commerciali, The Riviera Galleria - pre-certificata LEED Gold – ospiterà atelier di case di alta moda internazionali e brand emergenti, oltre che una raffinata selezione di ristoranti, mentre Vouliagmenis Mall Complex (VMC) di 185.000 mq, il più grande e moderno complesso commerciale in Grecia, certificato LEED Gold, ospiterà spazi per lo shopping, il lavoro e l’intrattenimento. Il porto turistico, da 310 posti barca, sarà il primo della Grecia a offrire capacità di ormeggio su larga scala per mega-yacht.



Qualche numero per contestualizzare l’ambizioso progetto urbanistico, che si estende per circa 3,5 chilometri di zona costiera, inclusa l’area del porto, e quasi raddoppia la quantità di spazio verde nell’area metropolitana di Atene. Si prevede che il progetto arriverà a generare circa 85mila posti di lavoro e ingenti entrate statali. Sono già stati stipulati accordi per il 57% della superficie commerciale e di vendita al dettaglio (GLA) del centro commerciale di Vouliagmenis e per il 36% di The Riviera Galleria. I primi alloggi immessi sul mercato – che comprendono appartamenti di lusso all’interno dei grattacieli,ma anche ville sul mare e residenze moderne immerse nel verde – sono già esauriti, per un totale di 1,1 miliardi di euro di compromessi d’acquisto già stipulati. La prima parte di The Ellinikon Park consegnata al pubblico, The Experience Park, continua ad accogliere milioni di visitatori, anche grazie all’accessibilità con la fermata della metropolitana Ellinniko. The Ellinikon Experience Centre – il centro visitatori di 4.800 metri quadrati che permette di dare uno sguardo alla futura città di The Ellinikon – è diventato una delle attrazioni principali di Atene.