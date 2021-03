Little Nightmares 2, nella notte gli incubi dell’infanzia tornano più spaventosi che mai Il sequel dello studio svedese si candida nella sua semplicità a diventare il migliore videogioco horror dell’anno. di Luca Tremolada

È quando smetti di correre che cominci ad avere paura. Nightmare 2 degli svedesi di Tarsier Studio arriva quattro anni dopo un successo inaspettato del primo capitolo (tre milioni di copie vendute). È un piccolo capolavoro horror, semplice e curato, terrificante nel suo giocare con gli incubi e profondo nel suo volere essere una fiaba lugubre e sudicia. Gli appassionati troveranno citazioni alte e basse (da Videodrome a Poltergest) e piani di lettura non scontati. All’apparenza è un classico puzzle-platform, con atmosfere dark alla Limbo ma dopo qualche ora di gioco entrerete in un incubo da cui sarà davvero difficile risvegliarvi.

La storia

Siete Mono, un bambino sperduto con un sacchetto in testa in una dimensione raggelante di mostri violenti e degenerati. Con la sua nuova amica, Six, dovrà scoprire chi c’è dietro le frequenze che stanno distorcendo una realtà distorta.

Cosa ci è piaciuto

Il suo pregio è avere la cura artistica e il simbolismo delle ambientazioni. L’illuminazione è al servizio del racconto come anche il sound desing. Ecco perché quando si esce dalle fase più concitate di fuga dal pericolo si possono apprezzare dettagli rivelatori di uno sguardo all’horror non banale. I mostri esistono, vivono come sospesi pronti a esplodere di rabbia e violenza al vostro passaggio. Little Nightmare 2 è un concentrato di ansia su un affresco cupo e ostile. Il suo bello è quando smettete di sfuggire.

Cosa non ci è piaciuto.

A livello di gameplay Littel Nightmares 2 vive di alti e bassi. Alcune fasi spazientiscono nel loro essere scolastiche. I puzzle sono piuttosto semplici e anche le opzioni per il giocatore sono a volte scontate. Il consiglio è quello di non avere fretta di finirlo. Ma fermarsi ai dettagli, le scarpe abbandonate e le porte che si aprono. Se cercate un platform c’è di meglio sul mercato. Se volete una esperienza horror questa è forse la migliore di quest’anno.