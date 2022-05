L'azienda di Carpi, che produce abbigliamento e accessori donna, uomo e bambina, ha partecipato al bando Conciliamo - promosso dal dipartimento per le politiche della famiglia e volto all'erogazione di finanziamenti alle imprese che realizzano progetti di conciliazione vita-lavoro – con il progetto Enjoy – Work and Life. L'obiettivo è quello di rafforzare il proprio modello di welfare aziendale, migliorando la conciliazione vita-lavoro dei propri dipendenti. Il progetto – tra le altre cose - prevede l'incremento del lavoro agile, l'istituzione della figura di maggiordomo aziendale che potrà farsi carico delle incombenze personali e familiari inconciliabili con l'orario di lavoro. Nel tentativo di promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, ma sempre in un'ottica di crescita personale, il programma prevede anche l'attivita di Mom’s coach, volta a sviluppare le competenze manageriali di future e neo mamme. L’azione si compone di due workshop formativi e di un portale di e-learning per l’auto istruzione da remoto.

