Liuzzi (Mise): «Sul 5G tutelare la sicurezza ma senza chiudere la porta a nessuno» Nel secondo numero del report DigitEconomy.24 elaborato dal Sole 24 Ore-Radiocor in collaborazione con Luiss Business School, parla la sottosegretaria dopo il piano Ue e l'ok della GB a Huawei di Simona Rossitto

Mirella Liuzzi, sottosegretaria allo Sviluppo economico

Assicurare i più elevati standard di sicurezza cibernetica ma «senza tener fuori dalla porta nessuno in via preventiva». Dopo la scelta, il 28 gennaio scorso, del Regno Unito di aprire le porte a Huawei per parti di rete 5G e il piano della Ue comunicato ieri che prevede, tra l'altro, controlli per i fornitori ad alto rischio, è questo, secondo la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Mirella Liuzzi, l’indirizzo che deve seguire l'Italia in tema di cybersecurity in un momento cruciale per l’espansione delle reti 5G.

«Al di là della questione geopolitica che contrappone i due blocchi tecnologici, l’Italia - afferma nell’intervista a DigitEconomy.24, report elaborato dal Sole 24 Ore-Radiocor in collaborazione con Luiss Business School -, come tutti gli altri Paesi europei, deve in primis tutelare i propri legittimi interessi nazionali. A tal fine, dobbiamo affrontare il tema senza ingenuità e con le precauzioni necessarie. Siamo consapevoli di dar seguito strategico ai nuovi driver di sviluppo e dobbiamo farlo assicurando, al contempo, i più elevati standard di sicurezza cibernetica, senza tener fuori dalla porta nessuno in via preventiva. Proprio per questo ci siamo dotati di una struttura normativa avanzata e all’avanguardia in Europa, la disciplina del Golden power italiano, strumento voluto dal Governo per far fronte a questi rischi e che dovrà orientare le nostre azioni».

In questo scenario il principio di diversificare i fornitori scelto dalla Ue è «un principio di sicurezza e resilienza delle reti». Riguardo alla rete in banda ultra-larga, necessaria per lo sviluppo del 5G, la sottosegretaria sostiene che si possa «fare di più e meglio» e che serva «uno sforzo corale da parte di tutti i livelli istituzionali coinvolti». In particolare, sulla possibilità in discussione di creare una rete unica (combinando in primis il network di Tim con Open Fiber, ndr), il governo è già stato chiaro: ha compiuto con il decreto fiscale i passi necessari per semplificare e facilitarne la creazione.

Guindani : «Rifinanziare il contratto di espansione nel Milleproroghe»

Proprio per far fronte alla sfida del 5G, Pietro Guindani, presidente dell’associazione di filiera Asstel, avanza a governo e Parlamento un pacchetto di raccomandazioni, tra cui, in vista della ripresa dei lavori in commissione lunedì prossimo, la richiesta di rifinanziare il contratto di espansione che è tra gli emendamenti al Milleproroghe.