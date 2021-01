Live crisi di governo: Conte al Quirinale alle 12 per le dimissioni

9:58 Governo: Prodi, serve esecutivo con un programma nuovo

Siamo di fronte a un'emergenza: il Parlamento e le forze politiche devono subito trovare una soluzione e indicare una strada per il rilancio. Lo dice in un'intervista a la Repubblica l'ex premier Romano Prodi. «L'Italia non può permettersi di perdere altri mesi per una campagna elettorale. Nessuno ce lo perdonerebbe e l'Europa non capirebbe», spiega. Secondo Prodi, «c'è la necessità assoluta di un governo che prepari un programma nuovo come richiedono l'Europa e la situazione in cui siamo». È difficile trovare «un momento più critico di questo, tra pandemia e recessione economica».