Live Forum Ambrosetti/Letta: riformare l’apprendistato e detassare nuove assunzioni

11:59 Pnnr, Messa: per ricerca occasione unica con finanziamenti mai visti

L’Italia oltre a fare ricerca deve anche «valorizzarla» e «oggi abbiamo un’occasione unica con finanziamenti mai visti prima, dei 30 miliardi di euro previsti dal Pnrr per l’educazione, 11 miliardi sono per la ricerca». Lo ha detto Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e della Ricerca, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. «Il processo che porta dalla ricerca al business non è seriale, ma parallelo e non è ottimale in questo momento nel nostro Paese», ha rilevato la ministra, specificando che «noi siamo ancora competitivi sulla ricerca ma caliamo quando si parla di brevetti, spin-off…». Grazie a questo «momento particolare» in cui arriveranno i fondi di Next Generation Eu si può pensare, ha sottolineato la ministra, a «implementare forme stabili di finanziamento di alto livello per dare continuità» alla ricerca. Inoltre serve «programmazione: non si può pensare che l’università sia utile al Paese senza una programmazione almeno di 5 anni. Ogni anno invece noi non sappiamo quali saranno le risorse», soprattutto perché bisogna tenere conto che «la ricerca è un elemento di sviluppo economico e serve un rapporto semplice tra pubblico e privato senza i paletti che adesso ci sono. Dobbiamo combinare l’importante finanziamento in arrivo con la revisione di tante regole, rendere la ricerca attrattiva, definendo i percorsi e mettendo ordine».