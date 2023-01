Livia Pomodoro: «So che cos’è il male, ma credo nel potere di redenzione della bellezza»

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

«Vivevamo a Molfetta. Mio padre Vito, don Vito, era farmacista. Farmacista galenico. Preparava lui i medicinali. Mia madre Rosaria, donna Rosaria, era casalinga. Io volevo fare medicina. Mio padre mi dissuase perché non tolleravo la vista nemmeno di una goccia di sangue. Dopo la maturità classica a Molfetta mi iscrissi a fisica, per fare dispetto a lui. Ma, dopo due esami superati bene, scelsi di passare a giurisprudenza. Bari era nella prima orbita culturale e accademica di Napoli, che ha sempre avuto una grande scuola giuridica.

Dalla laurea a Milano

Mi laureai con Francesco Capotorti con una tesi sulla responsabilità civile nel diritto internazionale. Subito ottenni una borsa per l’ufficio di Ginevra delle Nazioni Unite. Intanto, nel 1963 ci fu il primo concorso per l’ammissione delle prime donne in magistratura. Fummo promosse in sei. Nel 1966 arrivai a Milano. All’inizio una contessa amica di famiglia mi ospitò in corso Ventidue Marzo. Presto mi raggiunsero dalla Puglia mia madre e mia sorella gemella Teresa, che dopo gli studi in archeologia classica faceva la preside e che in questa città avrebbe conosciuto, amato e sviluppato la sua passione per il teatro. Mio padre era morto da poco. Prendemmo casa noi tre».

Loading...

Il Nord e il Sud

Poche persone come Livia Pomodoro racchiudono i tanti mondi che segnano il carattere e la storia, il presente e il futuro del nostro Paese: il Nord e il Sud, le radici e il mondo, la ragione e il dolore, i giovani e i vecchi, la tragedia e la bellezza. Siamo nella sala da pranzo della sua casa, nel quartiere Città Studi. «Sono venuta qui nel 2009, l’anno dopo la morte di mia sorella Teresa. Volevo una casa senza ricordi, dove costruire la mia nuova quotidianità. Con un giardino. Io sono sempre stata una gattofila: i miei gatti si chiamavano Santippe e Socrate. Teresa invece amava i cani. Ne avevamo presi due, della razza borbonese dei Pirenei, anche loro gemelli: Fiore e Pesco. Il giardino serviva soprattutto a loro. Ad agosto è morto Fiore, l’ultimo dei due. Da allora sento qualche volta una solitudine molto brutta», dice con delicatezza.

La sala da pranzo è piena di luce. Lei ha uno scialle verde molto semplice ed elegante, occhiali verdi, capelli bianchi perfettamente ravviati, occhi marroni fulminanti, una espressione severamente ironica e nascostamente divertita, il distacco di chi ha pratica di mondo e allo stesso tempo non ha ancora saziato la sua curiosità e la sua umanità, il divertimento anche feroce per chi scambia la sua educazione per disponibilità e la sua disponibilità per debolezza.

Famiglia di artisti e magistrati

Pomodoro è una dei simboli di Milano: è stata prima l’amatissima presidente del Tribunale per i Minorenni e poi la presidente del Tribunale, ora è nel consiglio di amministrazione di Banca Intesa ed è referente diocesano per la tutela dei soggetti fragili («si tratta dei minorenni e degli ecclesiastici, spesso gli ecclesiastici sono più fragili dei minorenni»). Ed è una donna del Sud, di quel Sud in cui il rispetto per la cultura e la tradizione del diritto sono elementi fondamentali del senso delle cose: «La mia famiglia era composta in prevalenza da artisti e da magistrati. Matteo, cugino primo di mio padre, era procuratore generale della Corte di Cassazione».