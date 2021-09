Livigno gourmet fra sentieri, baite ed e-bike

4' di lettura

Lo chiamano il “Piccolo Tibet” ma questa definizione a molti livignaschi doc non piace particolarmente, perché - a loro dire - rende poco l'idea di cosa possa offrire questa località alpina a due passi dal confine svizzero (raggiungibile solo d'estate lungo la strada della Forcola) che da quasi 50 anni accoglie i suoi visitatori con il plus di essere zona ex tra-doganale e quindi tax-free.

Livigno, come racconta bene chi da queste parti lavora con il turismo, è tante cose in una: comprensorio sciistico d'inverno (115 km di piste e impianti aperti da fine novembre a inizio maggio), luogo per le vacanze sportive da giugno a settembre con i suoi sentieri per il trekking e i suoi percorsi per le bici e le mountain bike, outlet a cielo aperto con i suoi 250 negozi concentrati nello spazio di un chilometro quadrato ed altro ancora.

C'è quindi anche un'altra anima di Livigno, forse sconosciuta ai più, ed è quella di essere un luogo dove mangiare è riscoperta delle tradizioni e dove le proposte gourmet, fra ristoranti ed eventi a tema, certo non mancano. Eccone alcune.

Alla scoperta dell’anima gourmet di Livigno Photogallery18 foto Visualizza

Cucina d'autore fra alpeggi e folklore

La quinta edizione del Sentiero Gourmet si è svolta il 16 settembre, per la prima volta di giorno: una scelta logica vista il periodo (solitamente si teneva a metà luglio) e che, nonostante la pioggerella, ha regalato ai partecipanti (poco meno di 250, di cui oltre la metà residenti a Livigno) un'occasione sicuramente unica per apprezzare la tradizione gastronomica livignasca immersi nella natura, nel suggestivo contesto dell'Alpe Vago, a pochi chilometri dal centro. Ad organizzare l'evento, come sempre, ci ha pensato l'Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno (ACPL): chef, sommelier e camerieri hanno preparato un percorso di degustazione diviso in cinque postazioni con altrettante proposte di finger food gourmet, piatti della tradizione rivisitati e un finger food a tema Tas't (che in livignasco significa “assaggio”), il progetto nato dalla collaborazione tra l'ACPL, l'APT Livigno, produttori e albergatori per valorizzare e condividere con i turisti gli ingredienti più autentici e le ricette di una volta. Un evento sicuramente riuscito, impreziosito dalla presenza scenografica di un gruppo folkloristico locale e che, questo l'auspicio, dovrebbe ripetersi almeno due volte l'anno (naturalmente in estate) a beneficio dei tanti turisti e viaggiatori (anche non italiani) che arrivano a soggiornare nella valle.

Sapori locali a passeggio per il centro e in quota

Se cogliere l'occasione del Sentiero Gourmet può essere difficoltoso, le possibilità di sedersi a tavola a Livigno e deliziare palato e gusto estetico per le pietanze sono a portata di mano tutto l'anno. All'Hotel Spöl (4 stelle con accogliente centro benessere che propone la filosofia della bioclimatologia e grande piscina interna) lavora lo chef Michele Bormolini e la sua proposta è perfettamente in linea con i dettami della sperimentazione applicata alla qualità delle materie prime, possibilmente locali (ottimo il buffet di formaggi, salumi e dolci Tast servito a colazione). Una cena gourmet è di rito al Peršéf, locale segnalato nella guida Michelin, dove la filosofia dello chef Attilio Galli e del suo staff è quella di emozionare attraverso la conoscenza della cultura enogastronomica locale, con un'attenzione particolare per gli ospiti vegani e vegetariani.