Livigno, al Mottolino è aperto il primo coworking sulle piste

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ha ufficialmente aperto a Livigno – con l’apertura delle piste – anche gli headquarters dello spazio coworking di Mottolino, i cui interni sono stati progettati da Progetto Cmr. Al suo interno si trova il primo Ski Working Hub in Europa, la business lounge da 200 mq al primo piano con una vista strepitosa sulle montagne. Il centro digital ospita un’ampia sala riunioni modulabile per un utilizzo in team, due workstations e due postazioni singole, un'area relax, connessione internet veloce, stampanti e megaschermo per proiezioni e conference call, tutto di ultima generazione.

Un ambiente pronto ad accogliere privati e aziende che desiderano immergersi in un contesto che favorisce la creatività, lo scambio e la comunicazione, senza rinunciare a un panorama mozzafiato sulle montagne della Valtellina e a una pausa sportiva sulle piste da sci.

L’edificio è infatti comodamente posizionato alla partenza della telecabina Mottolino ed è un unicum a livello italiano, all’altezza dei centri servizi più all’avanguardia che iniziano a comparire negli Stati Uniti o in Austria. E proprio come accade in altri paesi, anche nei Mottolino Headquarters viene superata la vocazione monofunzionale di molti spazi, dediti alle attività sportive. L’edificio, nella sua nuova spazialità, comprende molte attività: dal centro servizi completo di retail, alla ristorazione, dagli uffici per il personale del Mottolino Fun Mountain a spazi smart e, appunto, al co-working, per arrivare fino alla gaming room, una vera esperienza nel mondo del gioco, da praticare mixandola con i numerosi sport, su pista o in outdoor, che è possibile praticare partendo da questo nuovo hub.

Loading...

Il complesso, oltre ad essere all’avanguardia detiene un altro primato, è infatti la prima opera privata realizzata in vista delle Olimpiadi del 2026.