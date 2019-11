Livorno celebra Modigliani ad alto prezzo e con molti omissis

Il benchmark Tate Gallery

Certo ci si sarebbe aspettato da un ente pubblico, a fronte di una spesa significativa, un lavoro di raccolta dei capolavori di Modì dai grandi musei e l'occasione di uno studio più condiviso tra i principali accademici e critici esperti dell'autore. La grande retrospettiva su Modigliani alle Tate Gallery nel 2017/18 curata da Nancy Ireson con oltre 100 opere tutte presenti del Catalogo ragionato Ceroni, che ne identifica 337, è ormai un benchmark espositivo che avremmo sperato ritrovare anche nella patria dell’artista livornese.

Modigliani at Tate Modern

Dal museo in asta

Chiusa la rassegna autorevole della Tate con opere di provenienza museale, proprio l'opera di copertina del catalogo “Nu couché (sur le côté gauche)” qualche mese dopo finì in asta da Sotheby's il 14 maggio 2018 a New York per raggiungere la cifra di 157.159.000 di dollari, secondo prezzo in asta per l'artista. Si sa le mostre servono a costruire curriculum alle opere e dar loro visibilità e valore.

Una vetrina

Le recenti esposizioni su Modigliani hanno evidenziato molta confusione tra vero e falso. Insomma il centenario nel 2020 fa crescere la febbre per questo artista capace di scatenare passioni e intrecci degni di un film. Speriamo che almeno il Louvre che ha avviato lo studio scientifico «Les Secrets de Modigliani» sull'autenticazione scientifica delle opere per combattere la contraffazione del maestro porti il sereno in questo cielo pieno di nuvole.

La promessa

Allo stesso Restellini fu chiesto dall'Istituto Wildnstein di produrre un nuovo catalogo ragionato sull'opera di Modì, ma la collaborazione si sciolse dopo 18 anni senza alcun catalogo e la guerra tra gli esperti che denunciano reciprocamente la falsità delle opere che mostrano continua. Ora sul sito dell'Istitut Restellini è annunciato che nel 2020 verrà pubblicato il catalogo Raisonné di Modigliani dei dipinti, sarà poi completato dal catalogo di disegni, grazie alla collezione di archivi, compresi quelli di Léopold Zborowski, Jonas Netter, Paul Guillaume e Roger Dutilleul, nonché un unico di oltre 600 analisi scientifiche.

Falsi e procure

Purtroppo, si sa, Modigliani è un'artista molto falsificato e le ultime sue mostre sono state visitate dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale con il sequestro delle opere prima a Genova nel 2017 a Palazzo Ducale e poi a Palermo a Palazzo Bonocore tra il 2018 e marzo 2019, i reati contestati sono di falsificazione dell'opera del maestro. I procedimenti sono aperti sia nei tribunali che sul fronte della indagini. Per molte mostre esiste il fondato sospetto da parte delle procure italiane da Genova, passando da Roma e Spoleto fino a Palermo che si siano mescolate opere false con opere vere.