ll crowdfunding cresce in Italia e punta a 200 milioni di raccolta cumulata

E per il futuro? Rispetto alle stime per il futuro,negli scenari più conservativi, il gruppo di ricerca ritiene che a fine 2021 il mercato del crowdfunding immobiliare possa superare negli Usa una raccolta cumulata di 22 miliardi e di 6,5 miliardi in Europa. In Italia il target è di arrivare a una raccolta cumulata di 206 milioni, con l’opportunità concreta di toccare la soglia psicologica di 100 milioni raccolti nel solo 2021.

Il nuovo regolamento Ue

«Con il Regolamento Ue 2020/1503 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding europei per le imprese, a novembre 2021 il crowdfunding entrerà in una nuova era all’interno dell’Unione europea – ha spiegato Oliver Gajda, executive director di European Crowdfunding Network –. Dopo un

decennio di innovazione, crescita e concorrenza sui mercati nazionali, nonché incertezze normative, il crowdfunding per le imprese il cui capitale è rappresentato da valori mobiliari trasferibili e altri strumenti finanziari dedicati, sarà armonizzato in tutta Europa. Alcune piattaforme di crowdfunding – ammette Gajda – troveranno difficile lavorare con le nuove regole, costosi gli adattamenti necessari o troppo gravosi per i loro mercati, potenzialmente piccoli o di nicchia. Ma le nuove regole potranno consentire di ampliare il mercato di riferimento su scala europea, ampliando trasparenza e tutela dei consumatori ma anche ampliando l’accesso alle forme di finanziamento».

«La nuova disciplina europea – osserva Giancarlo Giudici, docente di Corporate Finance al Polimi – porterà novità rilevanti per l’industria. Non solo sarà più facile per gli operatori italiani rivolgersi anche a investitori e imprese a caccia di capitale all’estero (e per le piattaforme estere fare altrettanto in Italia) ma sarà finalmente uniformata la normativa

per i portali inquadrati da una parte nell’equity crowdfunding (registro Consob) e dall'altra nel social lending (agenti di istituti di pagamento)».

«Alcuni affermano senza timore – ha affermato Giacomo Bertoldi, ceo di Walliance – che di nicchia non si può più parlare, dato che in diversi paesi siamo oltre il miliardo di euro di raccolte portate a termine con successo, ma soprattutto, quasi ovunque, si

osserva che pochi grandi operatori si contendono le quote di mercato più rilevanti. È altrettanto vero, però, che non si tratta ancora di un mercato maturo».