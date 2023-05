ll doppio binario dei mercati (nella vana attesa di Moody’s)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiducia frenata nella risoluzione dell’annosa questione legata all’innalzamento del tetto al debito Usa e anche tanti dubbi sul fatto che il livello dei tassi di interesse possa aver trovato il suo punto d’arrivo e soprattutto invertire la tendenza rialzista già nel corso di quest’anno. È lungo questo doppio binario che si sono mossi i mercati nell’ultima seduta di una settimana che si è chiusa con segno positivo per l’Europa e minor vigore per Wall Street. E che come contraltare ha visto compiere...