ll gran ritorno delle compatte Skoda, Seat e Vw

In meno di due mesi il gruppo Volkswagen ha rivoluzionato il settore dei modelli più compatti, cioè quelli lunghi poco più di 4 metri. L'operazione è stata avviata dagli aggiornamenti delle Seat Ibiza e Arona e della Volkswagen Polo ed è stata chiusa dalla nuova Skoda Fabia. Alla quale, adesso, la definizione piccola va stretta, un po’ per le dimensioni ben superiori a quella della progenitrice e un po’ per il corredo tecnologico nascosto sotto l’inedito outfit.

Artefice principale della mutazione della compatta boema è il pianale Mqb A0, portato al debutto dalla Volkswagen Polo nel 2017 e, poi, adottato sia dalla Seat Ibiza e dalla variante in chiave urban-suv Arona sia dall’Audi A1.

Ma non è solo per questa motivo che la Fabia non ha più timori reverenziali nei confronti delle cugine e si ripresenta in una nuova generazione e non in un restyling come gli altri modelli del gruppo. Infatti, per la serie beati gli ultimi, da esse attinge tutto il repertorio di avanzate tecnologie riguardanti il sostegno alla guida, la sicurezza e la connettività estesa. Per di più, dando una bella mano a ottimizzare le economie di scala in modo che l’arricchimento tecnologico non gravi troppo sui rapporti prezzi-contenuti.

La metamorfosi della Fabia, che sarà commercializzata a fine estate, è evidenziata dall’irrobustimento della corporatura permesso dall’architettura Mqb A0 che spinge la lunghezza da 4 a 4,11 metri e dall’aspetto, definito da tratti tesi che slanciano la linea e da proporzione che armonizzano la silhouette. Il risultato assieme ad altri accorgimenti premia anche l’aerodinamica e, quindi, l’efficienza generale.

Nell’abitacolo l’evoluzione della Skoda Fabia è trasmesso dal design dell’arredamento e dalla finitura, oltre che dalle tecnologie. Innanzitutto, dal display touch centrale del sistema d’infotainment sempre connesso e con interazione wireless per i device, che nella configurazione più evoluta può arrivare a 9,2” e offrire numerosi servizi online nonché l’assistente virtuale. Poi, dall’opzionale cockpit digitale configurabile da 12,5”. Nel capitolo tecnologico rientrano anche la fanaleria anteriore a Led, trasformabile in full, una suite che prevede sino a nove airbag e uno schieramento di Adas di ultima generazione, che porta la compatta Skoda nell’era della guida semi-autonoma di livello 2 grazie anche al cruise control adattativo. Tutti questi dispositivi, alcuni opzionali, legano la nuova Fabia alle rinnovate compatte della Seat e della Volkswagen assieme alle motorizzazioni.