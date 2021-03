ll macellaio diventa 4.0 e cambiano i modi di consumare la carne: boom per i ready to cook Al negoziante i clienti chiedono non solo di essere garante di sicurezza e qualità ma anche di offrire servizi innovativi, ordini online e consegna a domicilio di Manuela Soressi

Anche le macellerie devono offrire sempre più servizi

Al negoziante i clienti chiedono non solo di essere garante di sicurezza e qualità ma anche di offrire servizi innovativi, ordini online e consegna a domicilio

AAA macellaio cercasi. In un momento molto critico per il comparto italiano delle carni bovine, stretto tra la perdita delle vendite nella ristorazione, l’accesa concorrenza sui prezzi e l’ulteriore riduzione della redditività degli allevatori, l’unica nota positiva sembra venire dai consumatori, che sono tornati a mettere la “ciccia” nel carrello della spesa.

Nei primi nove mesi del 2020, secondo Ismea, gli acquisti domestici di carni bovine fresche sono aumentati del 7,3% a valore. La crescita ha riguardato tutti i prodotti, a inizio pandemia quelli di prima lavorazione e poi, nei mesi successivi, gli elaborati. Anche l’atteggiamento degli italiani è evoluto: si preferiscono carni di miglior qualità, ottenute in modo più sostenibile, provenienti da allevamenti italiani e da razze pregiate. Uno scenario che sta spingendo produttori e distributori a ripensare l’offerta e la gestione della categoria, passando dal “saper fare” al “far sapere” e tornando anche a offrire consulenza e servizi personalizzati per ogni cliente. Come? “Recuperando” il caro vecchio macellaio, una figura che sembrava destinata a scomparire e che, invece, è tornata fondamentale. Anche in Gdo.

«Nei nostri nuovi punti vendita proponiamo anche il banco carni servito, da cui transitano dal 10% fino a punte massime del 40% delle vendite di carni fresche, perché crediamo che la figura del macellaio stia tornando a essere centrale nella fidelizzazione e sia fondamentale per garantire un’offerta flessibile e a misura per il cliente», spiega Duilio Ciardi, responsabile acquisti carne di Aspiag Service, azienda consorziata Despar con 574 punti vendita nelle regioni del nord-est. Anche altre catene hanno ripristinato il banco assistito e stanno investendo sulla formazione di una nuova figura di macellaio, una sorta di consulente alle vendite, «che unisce alla conoscenza della carne la capacità di orientare la spesa dei clienti e di informarli in modo esaustivo».

Ma il “macellaio 4.0” non è solo una figura rassicurante e un garante della qualità e della sicurezza delle carni. Deve anche fornire i servizi che si aspettano i consumatori del terzo millennio. Come hanno fatto le 280 macellerie del circuito Coalvi, che hanno introdotto il servizio di prenotazione e la consegna a domicilio. «Con l’arrivo della pandemia le abbiamo sostenute con iniziative straordinarie di comunicazione e con un manuale di suggerimenti per aiutarle ad affrontare meglio la situazione. Risultato: le nostre vendite in macelleria sono aumentate di oltre il 9% nel corso del 2020», spiega Giorgio Marega, direttore del Coalvi, il Consorzio di tutela della Razza Piemontese che raccoglie 1.400 allevamenti e produce 20mila capi certificati l’anno.

Boom per i pronti da cuocere e i surgelati

Servizio è, dunque, la parola d’ordine nel mercato della carne, anche a livello di prodotti. Infatti ora piacciono quelli più “accattivanti” perché facili e veloci da cucinare a casa. Sono i cosiddetti “ready to cook” (ossia le terze lavorazioni bovine fresche come hamburger, macinato e polpette), il segmento più performante in Gdo, le cui vendite sono cresciute in un anno del 20% a volume e del 25% a valore. Si tratta, secondo Nielsen, di un mercato da 285 milioni di euro che, a dispetto dei prezzi in salita, sta galoppando. E non solo nel fresco: anche tra i surgelati sono gli hamburger a registrare aumenti delle vendite a doppia cifra e a trascinare la riscossa della carne frozen (+8% a valore e +7% a volume). «L’evoluzione del mercato passa sempre di più dalla capacità di interpretare i nuovi stili alimentari, che chiedono prodotti fast & easy ed elaborati gourmet ma a misura di intolleranti (in particolare nel gluten free) – spiega Salvo Garipoli, direttore di SG Marketing Agroalimentare –. E la rassicurazione veicolata da prodotti made in Italy e locali, dalla filiera controllata e dalla garanzia del benessere animale, è il principale driver che sostiene e sosterrà l’acquisto di carni fresche».