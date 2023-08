Non è un chatbot in sé, ma è un modello linguistico di grandi dimensioni open source sviluppato da Meta, utilizzabile da tutti gli sviluppatori gratis (a differenza di Palm 2 e Gpt) per creare chatbot. Può essere usato per una varietà di scopi, tra cui ricerca, sviluppo di software, creazione di contenuti creativi, traduzione, scrittura codice e assistenza clienti.

