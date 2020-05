Lloyd’s alle corde, così il virus minaccia la compagnia più potente La società londinese custodisce da secoli un “Libro delle Perdite”: quest'anno dovrà annotare la più catastrofica in oltre 300 anni di vita di Simone Filippetti

LONDRA - Nella piccola Lime Street di Londra, nel cuore della City, svetta il futuristico edificio dei Lloyd's, tre torri di acciaio e tubi: inaugurato quasi 40 anni fa nel 1986, il palazzo era così all'avanguardia che ancora oggi sembra iper-moderno. Nonostante l'aspetto hi-tech, al suo interno, nella “Stanza delle Sottoscrizioni” dove i contratti di assicurazione si scrivono ancora a mano come nel lontano 1686 quando Edward Lloyd's, il titolare della caffetteria dove si riunivano i mercanti, aprì la prima compagnia assicurativa al mondo.



La società di ri-assicurazione più potente del mondo custodisce da secoli un “Libro delle Perdite”: quest'anno dovrà annotare la più catastrofica in oltre 300 anni di vita. Tradizione vuole che ogni perdita sia annunciata in sala da un rintocco della Lutine, la campana di una fregata francese, che naufragò a fin del ‘700: la campana dovrà ora suonare per un maxi-esborso da 4 miliardi di dollari che i prestigiosi Lloyd's soffriranno quest'anno. Una cifra del genere non si trova scorrendo il “Libro delle Perdite”. Sono i risarcimenti per tutte le operazioni saltate (vedi il recente caso di Exor con la mancata vendita di PartnerRe), o eventi cancellati, come il torneo di Wimbledon. Tutte le grandi aziende si rivolgono ai Lloyd's o simili ri-assicuratori per proteggere i loro affari dagli imprevisti.

L'anno scorso Inga Dael, la prima donna a guidare i Lloyd's nella storia della compagnia, se n'era andata per colpa della tegola da 2 miliardi di dollari dovuta ai disastri climatici dei Caraibi e del Nord America del 2017.

Al suo posto è arrivato John Neal che ora si trova a dover fronteggiare una tragedia senza precedenti. Lui stesso ha lanciato l'allarme per l'eccezionalità storica. La magnitudo del virus è ciclopica: fino a oggi tutti i rimborsi, anche costosi, di eventi drammatici hanno sempre riguardato zone limitate: dallo Tsunami alle Torri Gemelle, erano tutti luoghi o aree circoscritte, mentre il resto del mondo continuava a girare. Il virus, invece, ha costretto a uno stop simultaneo e globale dell'intero pianeta. E' una situazione senza precedenti.



Se mal comune è mezzo gaudio allora i Lloyd's si potranno consolare: per tutte le compagnie di assicurazioni il 2020 è il peggior anno da quando esistono le assicurazioni. L'impatto della pandemia sull'industria è stato calcolato proprio dai Lloyd's in 203 miliardi di dollari, una cifra monstre paragonabile a nessun cataclisma successo in passato. L'impatto economico della pandemia sulle assicurazioni, dopo due mesi, è uguale all'11 Settembre e agli uragani Harvey, Irma e Marina del 2017. Ma se il lockdown, così come le misure di distanziamento, continueranno anche nel secondo trimestre, cosa molto probabile, i danni saranno maggiori. A quel punto il costo supererà di gran lunga qualsiasi disastro della storia: di qui la stima di 200 miliardi.



Per cercare di calcolare l'incalcolabile, gli attuari di Lloyd's hanno elaborato un metodo che tiene conto dei premi delle polizze (i risarcimenti dovuti agli assicurati) e della riduzione di valore degli investimenti finanziari che le compagnie fanno per liquidare i pagamenti futuri; il modello ha tenuto conto dei rimborsi ipotizzando che le misure di social distancing dureranno per tutto il 2020; e delle previsioni macro economiche sul Pil.