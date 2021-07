lnps: la pensione delle donne più leggera di quasi 500 euro di quella degli uomini. Effetto Quota 100 sugli assegni degli statali

L'effetto Quota 100 sui trattamenti dei dipendenti pubblici

L’importo medio delle pensioni anticipate degli “statali” (2.354 euro) è risultato è più basso di quello dei trattamenti di vecchiaia (2.397 euro).

Una tendenza dovuta soprattutto al massiccio ricorso nella Pa a Quota 100 che riduce il numero dei contributi necessari (38) rispetto alla soglia contributiva del canale tradizionale per l'uscita anticipata: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 e 10 per le donne oltre a tre mesi di finestra mobile.

Quasi 125mila pensioni anticipate

In sei mesi l'Istituto ha liquidato 124.139 pensioni anticipate (importo medio di 1.928 euro): un numero quasi equivalente ai trattamenti di vecchiaia (126.853 per un importo medio di 818 euro).

Le pensioni di invalidità previdenziale hanno raggiunto quota 19.065 (791 euro medi) e quelle liquidate ai superstiti sono state 119.867 (773 euro medi). In tutto il 2020 l'Inps ha erogato 856.004 pensioni per 1.243 euro medi.

Il gap uomini-donne negli assegni

Dal monitoraggio Inps emerge un consistente numero di pensioni anticipate per i lavoratori (79.935 per 2.104 euro medi) basate sugli anni di contributi e un basso numero di pensioni ai superstiti.