Lo chef Marco Sacco: «In 10 anni gestiremo circa 20 locali nel mondo» Lo chef bistellato e l’imprenditore piemontese Matteo Morello, riportano a casa da Hong Kong a San Giovanni di Saluzzo (Cn), l’alta cucina regionale di Maria Teresa Manuelli

2' di lettura

Dal Piemonte alla Cina e ritorno. Lo chef bistellato Marco Sacco e il giovane imprenditore piemontese Matteo Morello, dopo il successo del Castellana Restaurant di Hong Kong, riportano a casa, nella cornice del Monastero di San Giovanni di Saluzzo (Cn), la formula dell’alta cucina regionale. A far parte del team del nuovo progetto anche l’imprenditore saluzzese Gianfranco Devalle.

«Fin dall’inizio – spiega Sacco – il Castellana è nato come un format replicabile per portare la cucina piemontese nel mondo. Questo di Saluzzo diventerà il quartier generale da cui verranno coordinati anche i prossimi». Lo chef, infatti, ha intenzione di aprire una decina di altri locali in diverse capitali. E la prossima tappa potrebbe essere Toronto.

«Ho promesso alla mia squadra che nel giro di 10 anni gestiremo circa 20 locali nel mondo – afferma lo chef che nelle sette attività ristorative da lui dirette coordina una équipe di circa 100 persone –. Il mio segreto? La capacità di insegnare e di far crescere i talenti».

Lo chef Marco Sacco (a destra) e il giovane imprenditore piemontese Matteo Morello

Il nuovo ristorante, Castellana San Giovanni, ha inaugurato pochi giorni fa. La location, che rappresenta uno dei più prestigiosi patrimoni storici italiani, l’antico monastero di San Giovanni, è visitabile dagli ospiti del ristorante che hanno accesso al chiostro gotico della chiesa, alla sala per conferenze ed eventi “Antico Refettorio dei Frati”, luogo culinario dal 1400.

«Il territorio di Saluzzo offre prodotti di alta qualità agroalimentare – afferma Matteo Morello – e l’obbiettivo di Castellana San Giovanni è proprio quello di portarli in tavola valorizzandoli attraverso la rinomata cucina dello chef Marco Sacco. Per me è una grande emozione, dopo anni di esperienza all'estero poter tornare a investire nel mio Paese e nel mio territorio con questo nuovo ristorante che spero possa diventare un punto di riferimento per l’alta cucina piemontese e non solo».