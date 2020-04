Lo Human Technopole non si ferma: scelto il progetto per il Palazzo della Ricerca Un edificio di 35mila metri quadrati progettato dallo studio Piuarch. Ospiterà i laboratori e 800 persone. Investimento da 94,5 milioni di euro di Giovanna Mancini

Lo Human Technopole non di ferma: scelto il progetto per il Palazzo della Ricerca

4' di lettura

In questi giorni di discussione tra chi ritiene necessario prorogare il fermo al maggior numero possibile di attività e chi propone di cominciare a pensare alla ripartenza del Paese, l’annuncio del progetto vincitore per il nuovo Palazzo della ricerca che sorgerà nell’ex area di Expo 2015 arriva come un segnale incoraggiante di come, nonostante l’emergenza sanitaria in corso e la necessità di rispettare le misure di prevenzione, Milano e l’Italia possano continuare a lavorare e progettare il proprio futuro.

L’edificio in questione – progettato dallo studio milanese Piuarch, vincitore di una selezione che ha visto competere oltre 30 proposte - sarà il cuore dello Human Technopole, l’istituto di ricerca per le scienze della vita che sta sorgendo all’interno del Polo tecno-scientifico Mind (Milano Innovation District), nell’area che cinque anni fa ospitò l’Expo e che, oggi come allora, si candida a essere motore della ripartenza della città e del Paese.

Oltre l’emergenza

Lo ricorda Marco Simoni, presidente della Fondazione Human Technopole: «Abbiamo voluto annunciare il vincitore del progetto anche in un momento difficile come quello attuale, in cui comunque i lavori per la costruzione degli edifici e dei laboratori sono fermi, perché questo evento ha un forte valore simbolico», ha detto. Il Palazzo della Ricerca ospiterà infatti i laboratori scientifici del Campus, e mai come oggi è sotto gli occhi di tutti l’importanza di investire nella ricerca e nelle scienze della vita, che sono la missione del Tecnopolo.

Il progetto

Gli stessi progettisti hanno ribadito l’importanza di un’architettura al servizio del benessere dell’uomo a 360 gradi: «Il benessere che deriva dalla ricerca e dalla medicina, ma anche quello che proviene dal fatto di vivere e lavorare in contesti di qualità», spiega Monica Tricario, fondatrice di Piuarch assieme ai tre soci Francesco Fresa, German Fuenmayor e Gino Garbellini .

L’edificio si svilupperà su dieci piani e una superficie complessiva di 35mila metri quadrati, dedicati a laboratori per la ricerca scientifica e comprensive di aree verdi e spazi pensati per la condivisione e lo scambio di idee.