Lo Ior: imputati processo restituiscano soldi sottratti

Al termine della prima delle udienze del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato dedicata alle richieste delle parti civili, l’avvocato Roberto Lipari, che assiste lo Ior, ha chiesto “la condanna degli imputati e l’accertamento delle loro responsabilità penali” e la loro “condanna alla restituzione di quanto illecitamente sottratto”. “Il soggetto offeso dalle condotte degli imputati è in primo luogo il Santo Padre” essendo stata vanificata la destinazione al Papa dei 700 milioni di euro erogati negli anni dall’Istituto per le finalità del Pontefice e accantonati dalla Segreteria di Stato. Per quanto riguarda il danno subito in proprio dallo Ior, il legale ha inoltre chiesto la liquidazione equitativa del danno morale (plurimo) e di quello reputazionale, quest’ultimo stimato da una perizia in 287.494 euro.