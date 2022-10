“Lo ’mperador del doloroso regno”. Fiducia, senso di colpa e teoria dei giochi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quando San Valentino si avvicinerà (14 febbraio) magari voi vorrete fare una bella sorpresa alla vostra fidanzata. Siete indecisi tra cioccolatini e fiori? Cosa sarà meglio scegliere? Pensandoci bene, però, vi rendete conto che, in realtà, non importa tanto il “cosa”, ma il “ciò che lei non si aspetta”. Cioè la sorpresa sarà riuscita solo se avrete deciso di regalarle esattamente quello che lei non si aspettava le avreste regalato: i fiori faranno centro se si aspettava i cioccolatini e i cioccolatini saranno la scelta vincente se lei si aspettava un mazzo di fiori.

Nei termini della teoria dei giochi, la teoria che sta alla base dell'approccio economico alla scelta strategica, questa semplice situazione rappresenta una difficoltà insormontabile: il risultato della scelte – sorpresa riuscita oppure no – infatti, non dipende solo dalla scelta fatta, ma dalla scelta più le credenze dell'altro soggetto in campo, cioè la vostra fidanzata. In questo caso, dunque, la scelta dovrà essere basata non soltanto, come avviene nella teoria dei giochi standard, sulle vostre aspettative sul comportamento degli altri giocatori, ma sulle vostre aspettative circa le credenze degli altri soggetti sulle vostre scelte.

Se pensate che lei si aspetti i cioccolatini allora preferireste andare a comprare i fiori e viceversa. Questo genere di ragionamento può apparire complesso e involuto, ma, in realtà, è lo stesso che molto naturalmente caratterizza moltissime, forse la maggioranza delle nostre relazioni interpersonali. Provate a pensare a un amico che vi presta un libro. Voi dovrete decidere se restituirglielo in tempo e in buone condizioni oppure prendervela calma e magari non prestare troppa attenzione a come tratterete il libro durante la lettura. Sottolineature, orecchie alle pagine, etc.

Quali effetti potranno avranno queste scelte? Nel primo caso il vostro amico, il proprietario del libro, sarà certamente più felice rispetto al secondo. Ma la sua reazione non dipenderà solo dal risultato materiale della vostra scelta – libro restituito in buone condizioni oppure no – ma anche da quello che lui, originariamente, già pensava che voi avreste fatto. Può infatti aver deciso di prestarvi il libro pur sapendo che non glielo avreste più restituito – magari ne aveva una seconda copia e la cosa non gli avrebbe pesato troppo – oppure sperava vivamente che glielo avreste restituito in buone condizioni – perché magari era una copia firmata dall'autore. Ecco, sono le aspettative del vostro amico congiuntamente alle vostre azioni a determinare l'esito dell'interazione. E voi fareste bene a tenerne conto nel momento in cui dovrete decidere cosa fare, perché anche per voi le conseguenze saranno diverse: se tradite la fiducia di qualcuno che non si fidava di voi è un conto, ma se tradite qualcuno che, invece, aveva riposto in voi grande fiducia, allora le cose cambierebbero radicalmente.

Il sommo poeta posiziona i traditori molto in basso tra i gironi infernali, segno della gravità del peccato commesso, ma modula questa gravità usando un criterio particolare. All'inizio, in posizione grave ma non troppo, pone i traditori dei parenti, Camicione de’ Pazzi, Napoleone e Alessandro Alberti, Ugolino della Gherardesca e molti altri. Questi si trovano in un lago ghiacciato, il Cocito, in una zona detta la “Caina”, dal nome di Caino, primo e più infame tra i traditori. In un'altra zona, più interna, la “Antenora”, da Antenore traditore dei troiani, si trovano, tra gli altri, Bocca degli Abati, Buoso da Duera e Tesauro Beccaria, traditori dello Stato. C'è poi una terza zona, detta Tolomea, dove vengono posti i traditori degli ospiti. Questi non possono neanche piangere sul loro peccato perché le lacrime appena sgorgate si congelano moltiplicando il loro, già, terribile tormento.