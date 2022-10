Lo psicodramma da riconsegna: cosa fare per non farsi spellare

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ecco il modulo da firmare, è tutto a posto, grazie mille». Poi, l’occhio cade sull’ultima voce, quella del totale: 1.600 euro! E parte lo svenimento.

Ecco una scena immaginaria, ma molto vicina al reale di quel che spesso accade, alla riconsegna della vettura aziendale a fine noleggio. Ma come è possibile dover pagare tanto, quando l’auto era stata tenuta bene, magari non in modo maniacale ma in normali condizioni d’uso?

Per prima cosa dipende dal contratto e dalla società di noleggio, ma in genere tutti gli ispettori sono puntigliosi perché su franchigie e danni minimi, pagati a peso d’oro, ci stanno fior di guadagni, a discapito dell’utente che affronta il vero psicodramma della riconsegna.

Da una parte, ci sono fornitori di servizi Nlt che impongono contratti e regole d’uso tali da sembrar redatti da un esperto di detailing e pretendono che l’auto sia riconsegnata pari al nuovo. Loro sanno benissimo che questo non è materialmente possibili e speculano sul microdanno da brecciolino (quei buchetti sul cofano), sui lievi impatti tra rim del cerchio e un marciapiede troppo alto per gomme troppo ribassate o sulla piccola sportellata data dal classico idiota che al supermercato parcheggia a filo della nostra macchina anche se c’è lo spazio per l’Enterprise di Star Trek.

Dall’altra ci sono, bisogna dirla tutta, driver che non hanno rispetto per le cose e la sensibilità per capire che non lavare la vettura, non pulire gli interni e maltrattare l’auto producendo graffi e ammaccature vuol dire ridurre il valore della macchina e la sua rivendibilità.