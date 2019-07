Lo sbarco di Andy Warhol

Quasi 20 anni dopo l'immagine dell'arrivo del primo uomo sulla luna, Andy Warhol rivolse la sua attenzione a quel momento in una delleb sue ultime opere. Le stampe “Moonwalk”, del 1987, fanno parte di un portfolio intitolato “Tv”, ispirato ad immagini iconoche della televisione (ma queste furono le uniche a venire effettivamente stampate). Nonostante l'influenza della televisione sulla cultura di massa sia l'ispirazione del portfolio di Warhol, la base fotografica dell'opera non è un fermo immagine televisiva della trasmissione dei primi momenti sulla luna, ma piuttosto un'immagine mai apparsa in TV nata dalla combinazione di due fotografie separate di Buzz Aldrin e della bandiera americana, entrambe della NASA e scattate da Neil Armstrong. Il risultato della composizione è iconico per Warhol poiché non solo illustra l'impatto duraturo dell'arrivo dell'uomo sulla luna, ma soprattutto sottolinea la sua profonda influenza sull'immaginario collettivo americano. L'opera è stata venduta da Sotheby's a New York lo scorso 29 aprile per 187.500 $ da una stima di 150-250.000 dollari.

Nell'immagine: Andy Warhol, Moonwalk (See F. & S. Iib.404-405)

Courtesy Sotheby's