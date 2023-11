Lo scacco matto di Nadella che si è preso OpenAI

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ritorno di Sam Altman alla guida di OpenAI è la vittoria di Satya Nadella e della sua Microsoft, che con questa mossa lancia un’Opa di fatto sulla start up che produce ChatGPT. Perché questa storia assurda, durata circa 5 giorni, ha definito un quadro ormai molto chiaro: i rapporti fra Altman e Nadella sono strettissimi, e anche le visioni.

Quando sabato mattina - a poche ore di distanza dalla maldrestra scelta del board di OpenAI di far fuori il ceo - Nadella ha di fatto blindato Altman, portandolo immediatamente co sé e affidandogli un nascente team sull’Intelligenza Artificiale, il ceo di Microsoft ha di fatto tutelato la sua società, il suo investimento miliardario in OpenAI e i suoi piani nell’AI generativa. Nadella, che è uno dei ceo di maggior esperienza dell’industria tecnologica, è intervenuto con grande tempismo e decisione, prendendo in mano il gioco. L’assicurazione data ai circa 700 dipendenti di OpenAI di trovare subito impiego nel nascente laboratorio di Microsoft in caso di dimissioni, è stata la seconda mossa. Lo scacco matto al board di OpenAI che aveva deciso di far fuori Altman.

Di fatto, dunque, il ceo di Microsoft ha deciso le sorti di OpenAI, costringendo il board a dimettersi e a richiamare Altman, pur di garantire la sopravvivenza dell’ex no-profit di San Francisco. E adesso la partecipazione del colosso di Readmond in OpenAI vale decisamente di più di quel 49% ottenuto con investimenti per circa 13 miliardi di dollari.

At the end of the day, the greatest privilege of my job is working with people who are driven by mission. These last 5 days, I saw people across OpenAI remaining calm and resolute in driving their mission despite all that was happening around them. And I saw people across… — Satya Nadella (@satyanadella) November 22, 2023

A leggere l’ultimo tweet di Nadella, del resto, sembra quasi parlare da uomo guida di entrambe le società, mettendo OpenAI e Microsoft nello stesso pensiero: «Alla fine della giornata, - ha scritto Nadella - il più grande privilegio del mio lavoro è lavorare con persone che sono guidate dalla missione. Negli ultimi 5 giorni, ho visto le persone di OpenAI rimanere calme e risolute nel portare avanti la loro missione nonostante tutto quello che stava accadendo intorno a loro. E ho visto le persone di Microsoft rimanere concentrate sulla nostra missione e sul servizio ai nostri clienti e partner. È per questo che sono particolarmente grato in vista delle festività del Ringraziamento. Grazie per la vostra determinazione e per il lavoro che fate ogni giorno per far progredire l’Intelligenza Artificiale in modo sicuro e responsabile e distribuirne i benefici a tutta l’umanità».

Dopo questi 5 giorni ad alta tensione, sembra insomma chiaro che il cammino di Microsoft e quello di OpenAI guardino nella stessa direzione. Una direzione che presto potrebbe rompere gli equilibri nel mondo dei chip dedicati all’AI generativa. Perché è quello che vuole Altman. Ed è quello che vuole Nadella.