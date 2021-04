Lo scandalo riciclaggio colpisce ancora: si dimette il ceo di Danske Bank

2' di lettura

Nuova bufera sulle banche del Nord Europa, ancora alle prese con scandali legati ad accuse di riciclaggio di capitali illeciti.

Chris Vagelzang era stato nominato ceo di Danske Bank nel 2019 per tentare di rilanciare la banca danese dopo il maxi scandalo sul riciclaggio di denaro che, secondo l'accusa, avrebbe riguardato oltre 200 miliardi di capitali illeciti transitati attraverso la filiale in Estonia. Ieri Vagelzang è stato costretto a dimettersi da Danske per un’analoga inchiesta che riguarda ...