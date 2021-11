Lo scatto di Mta, dal blocco in zona rossa al record di fatturato

«La diversificazione geografica è certamente in generale un valore - spiega Galbarini - ma lo è a maggior ragione in una fase come quella attuale, in cui la ripresa dell’economia globale è a macchia di leopardo, con velocità diverse indotte anche dalle diverse fasi in cui la pandemia si trova in ciascuna area».

Domanda mondiale che Mta intercetta mettendo al lavoro una robusta squadra di progettisti, team di 200 persone (la ricerca vale il 14% dei ricavi, il gruppo vanta 22 brevetti) utilizzato anche per sviluppare le centraline del futuro.

«Già oggi operiamo su modelli elettrici - spiega il manager - ma in prospettiva già dal prossimo anno, guardando i progetti dei clienti, pensiamo che il segmento elettrico possa valere anche il 20% delle nostre unità vendute. Se guardiamo i target al 2025 gli obiettivi sono ancora più sfidanti e i nostri prodotti sono ben posizionati per partecipare a questa crescita».

Business delle nuove motorizzazioni che di recente è stato irrobustito attraverso una acquisizione mirata, rilevando la maggioranza delle quote di Edn, Pmi monzese impegnata nei caricabatteria di bordo e convertitori di potenza destinati a veicoli elettrici ed ibridi e per applicazioni gravose.

Azienda di dimensioni ridotte, 30 addetti e sei milioni di ricavi, ma in possesso di tecnologie proprietarie vincenti per quello che è uno dei mercati più promettenti in tutto il mondo.