Lo schermo pieghevole che può scorrere

Si tratta, bene dirlo subito, di un concept e non ancora di un prodotto commerciale ma la soluzione portata in vetrina da Samsung è sicuramente degna di nota. Flex Hybrid è infatti un display che si apre e chiude sul lato sinistro e scorre verso l’esterno sul lato destro per ottenere maggiore superficie utilizzabile. All’utente la possibilità di scegliere la configurazione di schermo più adatta alle sue esigenze, passando da una diagonale da 10,5 pollici in formato 4:3 a quella da 12,4 pollici in formato 16:10. L’idea, insomma, è combinare due concetti (“foldable” e “slidable”) alla base degli smart device mobili di nuova generazione, all’insegna della massima esperienza e versatilità d’uso. Il secondo prototipo in tema di display in esposizione si chiama invece Flex Slidable, proposto da Samsung in due versioni: Solo (lo schermo Oled scorre solo da un lato) e Duet (scorrevole da due lati), con una diagonale che varia tra 13-14 e 17,3 pollici.

