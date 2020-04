Lo scienziato papà della patente di immunità

C’è confusione di informazione anche tra i medici di laboratorio sul Covid-19?

In realtà questo virus è molto più infido e subdolo di quanto era dato supporre all’inizio. Le informazioni preliminari arrivate dalla Cina non hanno sempre avuto un riscontro univoco sulla nostra popolazione. Questo perché le caratteristiche genetiche, epigenetiche ad anche ambientali sono diverse, ed è quindi ragionevole supporre che l’interazione dei virus con la popolazione italiana generi quadri clinici diversi. Stiamo raccogliendo dati clinici e di laboratorio, per capire meglio il comportamento biologico del virus in Italia, il suo impatto sulla popolazione e le possibili strategie terapeutiche, alcune delle quali hanno già prodotto risultati incoraggianti.

Perché in Europa non ci siamo allertati per combattere il virus appena appreso cosa stava succedendo in Cina?

Le informazioni in arrivo inizialmente dalla Cina non sempre hanno trovato oggettivo riscontro nei nostri pazienti, per i motivi appena descritti. Lo stesso tasso di mortalità cinese è 3-4 volte inferiore a quello riportato dall’Istituto superiore di sanità. Osservando però il numero di urne funerarie accumulate a Wuhan, è ragionevole avanzare qualche dubbio sull’accuratezza dei dati diffusi.

A parte il tampone quali altri test diagnostici sono disponibili per individuare la presenza del virus?

Al momento la diagnosi eziologica, per identificare correttamente il virus, è possibile con l’utilizzo di test di biologia molecolare, che evidenzino la presenza di acidi nucleici virali (Rna) nel paziente. La risposta immunologica e la relativa analisi della risposta anticorpale servono a verificare un avvenuto contatto con il virus, ma non necessariamente la presenza. Hanno quindi un prevalente significato di sorveglianza epidemiologica.

In Veneto sta partendo una nuova sperimentazione, messa a punto da lei e dal professor Mario Plebani, del dipartimento di Medicina di laboratorio dell’Azienda ospedaliera di Padova. Di cosa si tratta?

Di un progetto regionale finalizzato a determinare gli anticorpi classe IgG ed IgM contro il coronavirus, che consentiranno di definire se un soggetto li ha sviluppati. Si inizierà con i dipendenti del Servizio sanitario regionale e con i pazienti delle case di riposo. Validata l'operazione, si valuterà l'ipotesi di estendere l'analisi a tutti i veneti, iniziando dai lavoratori che, se immunizzati, potranno uscire finalmente di casa.

Sarà possibile a breve acquistare il kit per il test anche in farmacia ed effettuarlo a domicilio?

Ne esistono già molti in commercio, ma è necessario fare attenzione. Abbiamo avviato a Verona e Padova uno studio per la valutazione di alcuni di questi kit. Speriamo a breve di poter rendere pubblici i risultati.