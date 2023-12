Lo sciopero di Natale: venerdì 22 si fermano commercio e turismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il turismo nel 2023 ha superato i risultati pre-Covid

Sono oltre 5 milioni i lavoratori chiamati allo sciopero venerdì 22 dicembre in negozi e ristoranti, alberghi e agenzie di viaggio, supermercati, mense e attività termali. A tre giorni dal Natale turismo e terziario si fermano per reclamare il rinnovo dei contratti scaduti in media da oltre 3 anni nella protesta proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Le rivendicazioni

Al cuore delle rivendicazioni ci sono gli aumenti retributivi necessari a contrastare l’inflazione che ha falcidiato stipendi spesso bassi, con sei lavoratori su dieci nel turismo e quattro su dieci nel commercio che risultano a basso reddito, secondo i sindacati, che saranno in piazza venerdì a Roma, Milano, Napoli, Cagliari e Palermo. È fallito anche un tentativo in extremis di riavviare i negoziati del terziario.

La trattativa

Confcommercio e Confesercenti avevano proposto una trattativa ad oltranza a partire dal pomeriggio del 14 dicembre a condizione di portare avanti un confronto “a tutto tondo”. I sindacati non ci sono stati e hanno chiesto la rimozione di alcune “pregiudiziali”. La rottura, secondo Filcams, Fisascat e Uiltucs, è dovuta alle richieste delle imprese di una «drastica riduzione di una pluralità di istituti contrattuali quali la 14esima mensilità, i permessi retribuiti e gli scatti di anzianità».

Le controparti ribattono che sono «motivazioni poste strumentalmente a sostegno dello sciopero», alcune prive di fondamento come quella che riguarderebbe l’abolizione della 14esima. Confcommercio e Confesercenti hanno ribadito in una nota la disponibilità al confronto «immediato» e a «riconoscere incrementi salariali in linea con l’inflazione, ma a condizioni di piena sostenibilità per le imprese».

Anir-Confindustria: esclusi dal tavolo

È intervenuto anche il presidente di Anir, l’Associazione delle imprese di ristorazione di Confindustria, Massimo Piacenti, che ha detto di aver chiesto senza successo un confronto con i sindacati. «Comprendiamo le ragioni dello sciopero, ma non possiamo sentirci responsabili dei motivi dell’interruzione delle trattative, proprio perché non abbiamo potuto prenderne parte», ha dichiarato Piacenti chiedendo di riconoscere la specificità del settore della ristorazione collettiva per il suo ruolo di pubblica utilità e di mettere al centro della distribuzione la questione del caro prezzi altrimenti «insieme al contratto si rischia di portare questo settore al tracollo».