Lo «scisma» di Renzi: il Pd e il fantasma del leader Ormai da parte di Matteo Renzi il dado è tratto: martedì l'annuncio televisivo a Porta a porta, forse già mercoledì prima della seduta pomeridiana dell'Aula di Montecitorio la formazione di un gruppo autonomo alla Camera (in Senato non è possibile formare gruppi nuovi: lì saranno una decina di senatori a seguire Renzi nel gruppo) di Emilia Patta

Che le scissioni finiscono spesso per portare poca fortuna a chi le fa e per recare danni a chi rimane è nella storia della politica italiana. Ma naturalmente possono sempre esserci delle eccezioni. E nel caso di Matteo Renzi il successo o meno dell’operazione che si accinge a compiere - e va ricordato che è la prima scissione a destra nella storia del Pd, dal momento che Scelta civica di Mario Monti nacque in gran parte al di fuori del partito pur finendo per penalizzarlo alle elezioni politiche del 2013 - sarà dato solo da un fattore: se il nuovo partito liberal-democratico e centrista che sta per nascere riuscirà ad allargare il campo del centrosinistra alternativo alla destra sovranista di Matteo Salvini, magari raccogliendo i tanti delusi moderati che non se la sentono di votare per il Pd e che alle ultime elezioni europee sono rimasti a casa (il perimetro dell'astensione è stato del 40% circa), allora sarà stata operazione positiva. Se invece il nuovo partito si limiterà a drenare i voti democratici il risultato sarà stato drammatico per tutto il campo anti-sovranista.



Quel che è certo è che ormai da parte di Matteo Renzi il dado è tratto: martedì l’annuncio televisivo a Porta a porta, forse già mercoledì prima della seduta pomeridiana dell’Aula di Montecitorio la formazione di un gruppo autonomo alla Camera (in Senato non è possibile formare gruppi nuovi: lì saranno una decina di senatori a seguire Renzi nel gruppo misto).



Quello dell’ex premier e due volte segretario del Pd, ad ogni modo, non appare come uno “scisma” qualunque: a nostro avviso è la cartina di tornasole, a quasi dodici anni dalla nascita del partito a vocazione maggioritaria, di un problema non risolto del centrosinistra italiano nato dalla fine della guerra fredda e della conseguente conventio ad excludendum nei confronti del Pci: il problema della leadership.

Nella storia del Pd sono stati due i leader realmente a vocazione maggioritaria, che hanno cioè provato ad assumere su di sé la rappresentanza di tutto il campo del centrosinistra senza delegare ad alleati di centro e\o di sinistra: il fondatore Walter Veltroni, l'inventore appunto del partito a vocazione maggioritaria, e lo stesso Renzi. Non a caso solo con loro il Pd ha raggiunto la vetta dei circa 12 milioni di voti (in termini percentuali il 34% di Veltroni alle politiche del 2008 e lo straordinario quasi 41% di Renzi alle europee del 2014).