Lo sconto in fattura parte subito Comunicazione dal 16 ottobre

Il bonifico parlante, peraltro, non è obbligatorio per il pagamento dell’acquisto di unità immobiliari, soggette a misure antisismiche, da imprese di costruzione o ristrutturazione, dopo la loro demolizione e ricostruzione, detraibili al 75% o all’85 per cento. Questo è condivisibile, considerando che non c’è l’obbligo di bonifico «parlante» neanche per la detrazione del 50% del 25% del prezzo di acquisto di unità facenti parte di interi fabbricati ristrutturati.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione alle Entrate, «in cinque quote annuali di pari importo». Quindi, non in dieci anni, come accade per tutte le altre «cessioni del credito», tranne per le misure antisismiche dell’articolo 16, comma 1-quinquies, DL 63/2013, e anche per quelle del comma 1-septies, per le quali la ripartizione è in cinque anni, come le originarie detrazioni.

Per la nuova tipologia di cessione del credito d’imposta generato dalla detrazione Irpef del 50% sugli interventi per il risparmio energetico «non qualificato», ad esempio, per gli impianti fotovoltaici o i condizionatori con pompa di calore, come per quella sull’acquisto di unità immobiliari, soggette a misure antisismiche, da imprese, mediante la demolizione e la ricostruzione, è stato chiarito che vanno seguite le regole e utilizzati i modelli del provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372 (e del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110, per il risparmio energetico «non qualificato» sulle parti comuni).