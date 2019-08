Governo, lo scontro sulla Tav antipasto di quello sulla manovra Il voto sulle mozioni pro o contro la Tav, così come sul decreto sicurezza bis, fanno parte della strategia della Lega nella marcia di avvicinamento alla legge di Bilancio. Il vicepremier Salvini ha già avvertito gli alleati: La Tav «è un’infrastruttura fondamentale» e «un voto del Parlamento contro sarebbe una sfiducia al premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla» di Barbara Fiammeri

Tav, sì al tunnel della discordia dopo una discussione lunga 30 anni

Un avvertimento. Utile ad alzare ulteriormente il clima in vista del voto di mercoledì sulla risoluzione M5s. La Tav «è un’infrastruttura fondamentale» e «un voto del Parlamento contro sarebbe una sfiducia al premier, che ha riconosciuto che costa meno finirla che fermarla». Matteo Salvini lo pronuncia in occasione della visita alla stazione Rogoredo di Milano, dove c’è anche il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Il vicepremier della Lega attacca. Mette sullo stesso piano il via libera al decreto sicurezza e quello sull’Alta velocità. «Due voti su cui non si scappa», dove «non esistono i forse» perché «o ci sono i sì o ci sono i no».

Toninelli a pochi metri dall’esponente leghista ribatte: «Può minacciare chi vuole» ma la mozione presentata dal Movimento 5 stelle per bloccare la Torino-Lione impegna il Parlamento e non il Governo» che quindi «non cadrà».

Le quotazioni per una crisi a pochi giorni da Ferragosto sono in ribasso, soprattutto dopo l’ok al decreto sicurezza bis. Lo stesso Salvini in serata evita l’affondo («Oggi è un giorno troppo bello per rovinarlo»). Sulla Tav assisteremo domani a una serie di interventi dai toni accesi e contrapposti ma senza immediate ricadute. A meno che l’opposizione non decida di far esplodere le contraddizioni della maggioranza (ipotesi al momento non presa in considerazione), abbandonando l’Aula al momento del voto. Se così fosse, la crisi sarebbe inevitabile perché passerebbe la mozione anti Tav dei Cinquestelle, che possono contare su una cinquantina di senatori in più rispetto ai 58 del Carroccio. Ma non sarà così. La mozione grillina verrà bocciata grazie all’apporto decisivo dell’opposizione.