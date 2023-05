Lo scopo personale? Ecco perché è una guida anche al lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mentre ero in auto, qualche giorno fa, alla radio hanno trasmesso una canzone che mi ha riportato a un momento della mia vita che quasi avevo dimenticato, il periodo in cui ero uno studente universitario. Agli inizi degli anni Novanta migliaia di ragazzi come me ballavano sulle note di questo brano delle Banderas, intitolato This is your life, che iniziava così: Where is the purpose in your life, where is the truth, do you remember your hopes, your dreams?”.

Credo che non siano stati solo i miei ricordi di un’epoca andata a farmi canticchiare questa canzone per, più o meno, tutto il giorno. A rimanermi incagliato in testa è stato il termine purpose (scopo) che negli ultimi tempi spesso ci ripetiamo come un mantra, soprattutto in ambito lavorativo, non so però con quanta consapevolezza. La parola scopo deriva dal verbo greco skopéo, cioè la capacità di guardare in modo mirato. Partendo dall’etimologia della parola, la ricerca di uno scopo personale, quindi, appare come una consapevolezza che prende forma all’interno di ciascuno di noi, una sorta di vocazione che ci conduce verso una direzione precisa.

Ma è davvero così o è solo una costruzione della nostra mente che rende difficile scovare questa vocazione? Una possibile risposta ce la può fornire l’amico e collega Giulio Xhaët, che nel suo ultimo libro “Da grande” (lettura caldamente consigliata su questo tema) a un certo punto scrive: “Se la nostra vocazione si nasconde, è giunto il momento di andare a stanarla, se necessario con discreta ostinazione”.

Stanare la nostra vocazione, quella voce interiore che ci porta energicamente a interessarci di una o più attività, è il primo passo per definire uno scopo personale che può essere applicato sia al lavoro che alla vita privata. In questo modo, può diventare più semplice prendere decisioni che siano in linea con i nostri valori, mantenendo l’entusiasmo e la motivazione indispensabili per raggiungere i nostri obiettivi. Infatti, la definizione di uno scopo personale può portarci a comprendere meglio noi stessi e a riconoscere i nostri punti di forza e di debolezza, favorendo lo sviluppo di una maggiore autoconsapevolezza.

Quando si trascorrono tante ore al lavoro, il senso di una vita professionale può diventare una questione di grande rilevanza e lo scopo personale, a quel punto, appare come un elemento fondante nella ricerca di un significato. L’identificazione di un obiettivo e l’avvicinarsi ad esso costituisce, in questo modo, un’azione che dischiude un orizzonte di senso e conferisce una direzione all’esistenza lavorativa, aiutandoci ad orientare meglio le nostre decisioni.