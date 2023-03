Lo scorporo di Alibaba accende il settore tech, St guida Piazza Affari

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I conti di Micron e Infineon, e soprattutto la mossa a sorpresa del colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, che verrà spacchettato in sei società distinte, che potrebbero anche quotarsi, spinge il comparto tech in tutta l’Europa. A guidare il listino milanese, così come quello parigino, è così il gruppo italofrancese Stmicroelectronics. Gli acquisti degli investitori, come sul resto del comparto tech, arrivano in scia alla decisione di Alibaba (+13% a Hong Kong) – che anche registra il ritorno sulla scena del suo fondatore Jack Ma – di spacchettare il gruppo in diverse società autonome (a vloro volta in odor di Ipo). Una mossa che per molti osservatori si potrebbe tradurre in un allentamento più generale delle restrizioni che in questi anni il governo di Pechino ha imposto alle società del comparto.

St guarda anche ai conti di Micron a Infineon

Ma il titolo St guarda anche ai conti delle società del settore tecnologico con Micron, player statunitense operante nel mercato delle memorie, che punta a un fatturato di 3,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre, mentre Infineon ha alzato la sua guidance e si è detta ottimista sul 2023.

«Per quanto riguarda il read-across da Micron – scrivono gli analisti di Intermonte – segnaliamo che St non è esposta al mercato delle memorie, ma le indicazioni di stabilizzazione possono essere un leggero catalyst positivo a livello di settore. Senza dubbio più rilevante e positivo è il rialzo della guidance da parte di Infineon, la quale condivide con St l’esposizione a end-market e diversi prodotti».