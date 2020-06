Lo scostamento / Deficit, il rischio delle maggioranze qualificate

(ANSA)

Soccorso “azzurro” a rischio

Il primo appuntamento a rischio per la maggioranza in Senato è quello - previsto per il 15 luglio - sul nuovo scostamento di 20 miliardi per varare il decreto luglio che conterrà, tra l’altro, la proroga degli ammortizzatori sociali. Un voto che richiede la maggioranza qualificata di 161 eletti a Palazzo Madama. E stavolta il soccorso del centrodestra non è scontato. Lo ha ricordato ieri Renato Brunetta di Forza Italia: «Se il governo continua a tirare dritto senza ascoltarci, questa volta il centrodestra non voterà il terzo scostamento».