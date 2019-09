Lo screening

Ok analisi dei documenti se il parere preliminare di fattibilità è positivo

La banca esamina la richiesta di mutuo e procede a chiedere ulteriori chiarimenti, quando necessario.

Se ritiene opportuno procedere con la pratica di mutuo, emette quindi un parere preliminare di fattibilità positivo. Solo in seguito l’istituto raccoglie i documenti a supporto delle dichiarazioni, e li analizza in tutti i dettagli. Inoltre, per i mutui immobiliari, la banca invia un tecnico di fiducia per effettuare una perizia tecnico-estimativa dell’immobile oggetto d’acquisto: in modo da accertare che il valore reale del bene sia congruo con l’importo richiesto per il prestito, e che sia sufficiente a costituire una garanzia reale per il debito.

Se tutti i dati (e i documenti) forniti dal potenziale acquirente risultano soddisfacenti, e dunque il rischio di insolvenza è minimo, la banca delibera l’erogazione del mutuo, fissando anche la data di stipula del contratto.