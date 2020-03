Lo scrub corpo effetto benessere

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Scrub Corpo Sugar Therapy Skin Expert di Biopoint ha una formula arricchita con zucchero di canna, polvere di guscio di mandorla, burro di karité e olio di sesamo per nutrire la pelle già sotto la doccia. La fragranza fruttata e gourmand avvolge il corpo in un bagno di dolcezza, mentre i granuli si dissolvono in qualche minuto dopo il contatto con l'acqua (euro 9,90 per 200 ml, in profumeria e nei migliori negozi beauty specializzati).



Bath Therapy Delighting Blend di Biotherm si avvale di estratti di pompelmo e salvia per un effetto distensivo sulla mente, mentre dà un boost al rinnovamento della pelle grazie a una combinazione di due grani esfolianti: la polvere di argan e la perlite. La polvere di argan esfolia delicatamente la pelle dalle cellule morte mentre la perlite, in grani più piccoli, ne leviga la superfice. Crea una schiuma molto morbida (euro 19 per 200 ml, online su biotherm.it e in profumeria).



Gommage Prezioso Corpo di Collistar contiene zucchero e polvere di ambra per una triplice azione detergente, esfoliante e illuminante. La miscela di oli ispirati alla tradizione Ayurvedica (rosa damascena, sesamo e neem) lascia il corpo morbido, nutrito e rivitalizzato. Zucchero e polvere di ambra esfoliano la pelle, la papaya rende l'epidermide più luminosa. Il profumo sensuale dona anche una sensazione di relax (euro 27 per 250 ml, online su collistar.it e in profumeria).