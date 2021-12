Lo scudetto è un affare per quattro, la Juve ritorna grande coi piccoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dalle sette sorelle alla banda dei quattro. Questo campionato, a tre turni dalla sosta natalizia, va ormai inquadrato così: quattro squadre (Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34), decisamente superiori alle altre, hanno già preso il largo nella corsa per lo scudetto.

Ma c'è ancora un tassello da sistemare. È quello della Juventus, finora troppo ondivaga e inaffidabile per essere vera. Questa volta allo Stadium batte il Genoa per 2-0 con una raffinata invenzione balistica di Quadrado che, direttamente da corner, beffa l’attonito portiere Sirigu. Il raddoppio è firmato da Dybala a una decina di minuti dalla fine.

Loading...

Qualcuno esulta, e pensa che la tramontana sia passata. Dimenticando che non è un grande merito, di questi tempi, battere il tremebondo Genoa con otto giocatori out; come non lo era stato liquidare la Salernitana nel turno precedente. Diciamo che sono due minuscoli segnali di risveglio da verificare davanti a un prossimo ostacolo più impegnativo. Magari sabato prossimo quando Madama si incrocerà col Venezia, incavolato nero per essersi fatto rimontare e battere dal Verona con tre gol di vantaggio (3-4). Ebbene, nel caso i bianconeri passassero anche in Laguna, allora le coincidenze sarebbero tre. Abbastanza da essere prese in considerazione, ma forse non abbastanza per rimettere la Juve in corsa per lo scudetto.

Il battibecco tra Allegri e Morata

Comunque, inchiesta plusvalenze a parte, in casa bianconera i nervi restano a fior di pelle. Come è emerso quando Allegri, imbufalito con Morata per essersi fatto inutilmente ammonire, lo ha pubblicamente “cazziato” nel momento della sostituzione.

«Gli hai regalato in fallo, stai zitto!» gli ha gridato Max davanti alla reazione stizzita dell’attaccante spagnolo. Il poco elegante battibecco, naturalmente ripreso dalle telecamere e dai social, è diventato l’argomento principe della partita, offuscando il resto. Che in verità è poca cosa anche perchè il Genoa, come ha spiegato il candido Shevchenko, è fragile come un grissino per i troppi infortuni. Alla Juve resta la soddisfazione di avere agganciato al quinto posto (quota 27) la Fiorentina, soddisfatta d’aver battuto il Bologna nel derby dell’Appennino.