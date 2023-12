Lo sfavillante scintillìo di James Lee Byars in HangarBicocca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dandy, mago, sciamano, ma anche performer e filosofo. Sono tanti gli appellativi che James Lee Byars (Detroit,1932 – Il Cairo,1997) si è guadagnato con la sua arte non convenzionale: di certo la realizzazione di una gloriosa retrospettiva in Pirelli HangarBicocca delle sue più maestose opere internazionali dal 1974 al 1997. La mostra, curata da Vicente Todolì - direttore del museo (e amico dell’artista) - risulta piena di contrasti fin dall’entrata: il grigio antracite del severo complesso industriale dell’Hangar quasi sparisce di fronte all’opulenta colonna di Byars, “The Golden Tower”, ventun metri di imponente incanto ricoperto in foglia d’oro.

Nomadismo

È la magia di un’artista che sa essere versatile e multisfaccettato, complici i lunghi periodi di viaggio tra Kyoto, New York, Los Angeles, Venezia e Il Cairo. Un nomadismo che gli ha permesso di aprire la mente e di intrecciare una fitta rete di legami, contatti e credenze – tra cui l’amore per il Buddismo zen e la cultura giapponese - che permangono nelle sue opere, memorabilia incontrastate ed eterne. Grazie all’uso di media differenti, come l’installazione, la scultura, la performance e il disegno, Byars ha dato vita a una riflessione mistico-estetica sui concetti di perfezione e ciclicità, prendendo spunto dai simboli della civiltà orientale e sovrapponendoli a quelli occidentali. Ha creato così un unicum squisito, fatto di allegorie significative che riecheggiano nell’utilizzo di materiali preziosi come foglie d’oro, seta, velluto, cristalli e marmo; nelle forme geometriche di prismi, lune, cubi, sfere e pilastri; nella palette di colori come oro, rosso e nero.

L’oro

L’oro a rappresentare lo sfoggio del sublime e dell’immortalità, ma anche della pura parvenza, il rosso come simbolo di sangue e vita, mentre il nero per il concetto di morte. Dopo aver studiato psicologia e filosofia, Byars si è interessato grandemente alla condizione umana, ai suoi limiti e al fine stesso dell’esistenza, dando vita a opere dai toni teatrali, grazie anche all’influenza dello Shintoismo e del teatro Nō. Lo si può notare in opere come “The Diamond Floor”, dove cinque cristalli sono disposti a forma di pentagono su un pavimento nero, a richiamare l’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci, oppure in creazioni dal vero e proprio atto performativo come “The Hole for Speech”, in cui gli spettatori sono invitati ad avvicinarsi al pertugio dorato per esprimere a voce il loro concetto di perfezione.

Gli antichi testi sacri buddisti

Byars era infatti ossessionato dalla ricerca della perfezione e dalla lotta contro l’effimero, indagata tramite gli antichi testi sacri buddisti: tutte le cose visibili sono illusioni, manifestazioni temporanee della realtà che è indefinita. “L’identità degli esseri umani non è un valore predeterminato: è come un sogno, una bolla, un’ombra, uno sguardo, un lampo”. Fervido appassionato di cosmologia, nelle sue opere in marmo e pietra arenaria persistono echi di magia alchemica, come in “The Moon Books”, dove le lune sono realizzate in finissimo marmo greco di Thassos - usato sovente nelle più celebri sculture classiche - o nella grande anfora (che pare un ritrovamento archeologico) in terracotta dorata di “The Spinning Oracle of Delfi”, ispirata ai suoi numerosi viaggi in Grecia per indagare la ciclicità della vita e il concetto di bellezza. Nell’antichità le anfore avevano anche uno scopo educativo e narrativo, servivano infatti a raccontare storie tramite decorazioni mitologiche.

Delfi

Il rimando a Delfi, uno dei più importanti centri di culto del dio Apollo, e la patina dorata - chiaro eco al divino - rendono l’anfora un elemento incorruttibile e raro. “Dopo anni di ragionamento intorno alle domande e alla loro essenza, e alla natura di ciò che io considero PHI, ho realizzato che una sola domanda era sufficiente. E un solo interrogativo implica molte cose. Suscita interesse. Indica la ricerca della perfezione, che di per sé non è molto definita”. Notevole e in linea con il suo percorso di vita personale “Red Angel of Marseille”, un’ode a Venezia e in particolare ai mastri vetrai di Murano, con cui ha collaborato per la realizzazione dell’opera. Mille piccole sfere di vetro rosso ricreano la metafisica figura antropomorfa di un angelo color rubino o di un albero della vita in fiore. Byars utilizza simbolicamente la sfera – eterna, perfetta in sé stessa e completa – e il vetro, materiale fragile e traslucido, per esprimere la bellezza trascendentale. Una vita artistica improntata sul cercare risposte per scoprire che “quasi tutto è un grande interrogativo. O perlomeno, in ogni cosa c’è un quesito”.