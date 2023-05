Lo sguardo sul mondo nella prima giornata del Festival di Trento

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà il colloquio tra il Cardinale Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio collegio della cultura e la giornalista Francesca Fagnani, conduttrice del programma di Raidue “Belve”, a inaugurare domani, a Trento, la diciottesima edizione del Festival dell’Economia, la seconda organizzata dalla Provincia autonoma di Trento (affiancata dall’Università di Trento e dal Comune) e dal Gruppo 24 Ore.

In quattro giorni, fino a domenica 28 maggio, sono previsti oltre 260 eventi che indagheranno sul futuro dell’economia e delle società contemporanee e un programma di manifestazioni, happening e concerti che riempiranno il palinsesto del Fuori Festival, le strade e le piazze della città di Trento. “Il domani: oltre le illusioni e le delusioni” è il titolo del faccia a faccia tra Ravasi e Fagnani. C’è da scommettere che Fagnani aprirà la sua intervista con la più classica delle sue domande: cardinale Ravasi, lei che belva si sente? A ruota, di illusioni e delusioni e forse anche di belve, discuteranno Flavio Deflorian, rettore Università degli studi di Trento; Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento; Franco Ianeselli, sindaco di Trento; Edoardo Garrone, presidente Gruppo 24 ORE; Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 ORE,;Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Radio 24, di Radiocor e presidente del Comitato scientifico del Festival dell’economia di Trento; Federico Silvestri, direttore generale media & business Il Sole 24 ORE; Enrico Salza, presidente di Tinexta.

“Il futuro del futuro” è il tema scelto per l’edizione della maggiore età del Festival. E la prima giornata è la summa dell’intero Festival. A confrontarsi saranno i protagonisti dell’economia e della politica italiana e internazionale. Ma nel palinsesto ci saranno i primi, importanti e spettacolari eventi del Fuori Festival. Concerti, esibizioni e interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo per divertire e far riflettere il pubblico che arriverà a Trento.

La politica italiana avrà il clou nell’intervista del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini alla leader del Pd Elly Schlein (venerdì la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Maria Latella, farà il punto sul programma di Governo e le prospettive del Paese).

Mentre il la agli interventi del primo giorno lo darà lo speech di Sergio Fabbrini, capo del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Luiss ed editorialista del Sole 24 Ore. Parlerà del ruolo dell’Europa nel nuovo ordine mondiale. Un intervento che farà da introduzione agli altri panel sui temi globali: Paolo Scaroni, presidente di Enel, analizzerà l’evoluzione della corporate governance nel mondo; il commissario europeo Paolo Gentiloni spiegherà la via europea alla crescita sostenibile; il vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli Marco Tronchetti Provera, intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini, parlerà del ruolo dell’Europa, vaso di coccio tra gli Usa e Cina; Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Holding, approfondirà gli aiuti americani alle imprese e la reazione delle aziende europee, intervistata da Sebastiano Barisoni, vicedirettore esecutivo di Radio 24. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, invece, sarà intervistato dal direttore dell’agenzia Ansa Luigi Contu sui temi della difesa europea. Da segnalare l’intervento di sir Alex Younger, a lungo capo del servizio di spionaggio inglese Mi6. Mentre l’ideale conclusione di questo sguardo sul mondo che verrà sarà l’intervento del Nobel per la Pace 2011 Tawakkul Karman: parlerà dell’importanza della libertà e della democrazia per la sicurezza globale. Infine, da segnalare l’altro Nobel (dei sei presenti nei quattro giorni) che interverrà domani: Robert Shiller. Racconterà come le emozioni influiscono sugli investimenti.