Lo sguardo di uno psichiatra dopo le sfilate di Milano

Bridging, l'associazione di psichiatri europei presieduta da Maria Luisa Figueira, ha promosso una campagna per l'attuazione delle pratiche di prevenzione per le modelle e i modelli, considerati una popolazione a rischio. Altrimenti il Codice di condotta della Camera nazionale della moda italiana (Cnmi), come quello del Council of Fashion Designers of America (Cfda), la camera della moda americana, finiscono per non influire sul mondo reale.

Abbiamo richiesto più frequenti controlli dell'indice di massa corporea (Bmi), verifica dei dati certificati, col rilievo di peso e altezza, esami a campione delle urine per la ricerca di sostanze (come la cocaina) durante i fitting e prima delle sfilate, soprattutto in occasione di manifestazioni come le quattro settimane della moda di Milano, dedicate alle collezioni donna e uomo. Inoltre abbiamo raccomandato colloqui a campione per verificare il rispetto delle barriere professionali. Quando vengono oltrepassate queste barriere tra vita professionale e personale, ci si incammina su un pendio scivoloso.

Nella scorsa estate una vicenda parigina ha acceso i riflettori sul punto: ci riferiamo all'inchiesta giornalistica di Yasmine Sellami e Hervè Bossy apparsa in agosto su Mediapart. Prendendo l'avvio da denunce su Instagram, l'inchiesta ha riportato le accuse di molestie sessuali di 16 modelli, alcuni minorenni, nei confronti del fotografo parigino Stephane Gizard. In occasione dell'uscita di un suo libro fotografico, questi dichiarava di preferire modelli della fascia di età 17-20 anni, che, ai suoi occhi, è “la tappa decisiva tra la fine dell’adolescenza e l’inizio dell’età adulta, il tempo della ricerca di sé e della fragilità”.

Per molti modelli, anche dopo le molestie, è difficile staccarsi dall’ambiente della moda, che offre loro aspettative di successo e di avanzamento sociale. Sviluppano “antenne” molto sensibili, si accorgono subito di atteggiamenti poco professionali, ma restano ambivalenti, spaventati ed esitano a denunciare le molestie, per paura di essere poi etichettati svogliati o non collaboranti e marginalizzati nell'ambiente.

Il ricorso all'alcol e a sostanze stupefacenti può avvenire con l’illusione autoterapeutica di lenire angosce di diversa natura.