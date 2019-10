Lo shaker

Lo shaker è un po' il simbolo del barman, la sua Excalibur. Ne esistono diverse varianti: uno dei più diffusi e consigliati è il Boston Shaker, composto da due pezzi, uno in vetro e l'altro in acciaio. Accorgimento: la parte in vetro va sempre rivolta verso se stessi. Per evitare che, in caso di chiusura non perfetta, qualche goccia schizzi verso l'ospite.