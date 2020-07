Lo shampoo rigenerante Una formula delicata con effetto idratante, energizzante e ristrutturante che fa tornare morbidi, elastici e lucenti i capelli di Annalisa Betti

Cos'è. Una formula delicata con effetto idratante, energizzante e ristrutturante che riporta i capelli nelle condizioni ottimali, cioè li fa tornare morbidi, elastici e lucenti.



Uno shampoo di questo tipo è importante in estate per tutti i capelli, ma anche durante tutto l'anno se la struttura capillare appare indebolita e danneggiata. Ci sono poi consigli utili da tenere presenti, oltre alla scelta di una formula detergente con una forte componente di trattamento: qualunque sia la causa della loro mancanza di tono ed energia, i capelli indeboliti chiedono soprattutto nutrimento e ogni situazione va sfruttata.

In spiaggia, ad esempio, non dimenticate mai di difendere i capelli con un olio protettivo con filtri solari: servirà anche per richiudere le squame esterne e ristrutturare le cuticole.Ogni settimana, dedicate ai capelli cure extra, come maschere nutrienti e impacchi leviganti (perfetti quelli alla cheratina), per restituire forza e materia alla struttura capillare: una maschera, soprattutto se su misura, è infatti un vero elisir di bellezza, poiché agisce in profondità e può essere tenuta in posa anche tutta la notte se è “leave-in” ovvero se non richiede risciacquo. I tre marchi di cui proponiamo lo shampoo hanno diversi trattamenti, tra cui proprio quelli da lasciare in posa.

E se i capelli hanno anche bisogno di un effetto detox, indispensabile per chi vive in città? Come si possono unire le due situazioni apparentemente in contraddizione? L'azione riequilibrante (e delicatamente esfoliante) di sole e mare sul cuoio capelluto può limitare la produzione di sebo, che è anche una frequente conseguenza dello stress. Per quanto riguarda le lunghezze, può essere utile dedicare particolare attenzione alle punte, che comunque sono vulnerabili: dopo lo shampoo serale, basterà una goccia di balsamo (o di siero specifico) evitando le radici, per prevenire la formazione di doppie punte e rendere i capelli più pettinabili e disciplinati. Un ultimo consiglio sull'uso dello shampoo: se i capelli sono particolarmente fragili, può bastare un solo lavaggio, magari aspettando qualche minuto prima del risciacquo.

Tre prodotti per tre fasce di prezzo

Ricchissimo di oli vegetali, tra i quali cocco e kukui, il nuovo Kukui Oil Shampoo di OGX idrata intensamente, elimina l'effetto crespo e rende i capelli morbidi, luminosi e ben disciplinati. La formula non contiene solfati, la texture è molto cremosa e ha un profumo esotico che sa di vacanza, veramente piacevole. Ci sono anche il balsamo e l'olio della stessa linea (7 euro circa per 385 ml, presso la gdo).