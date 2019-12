Lo sharing spinge i pagamenti digitali Sono 469 i Comuni che hanno attivato la possibilità di pagare a distanza per almeno un servizio. Le società private stanno allargando sempre più la gamma dei prodotti offerti e le convenzioni con i dipendenti di Chiara Bussi

(© Oleksiy Maksymenko/imageBROKER)

3' di lettura

Addio a obliteratrici, tassametri e parcometri. Largo invece ai pagamenti elettronici legati alla mobilità: applicazioni nate per un tipo di servizio che hanno ampliato la gamma della propria offerta, a seconda dei casi, per coprire il costo di parcheggi, biglietti dei mezzi pubblici, taxi, car e bike sharing. Una lista che si allunga mese dopo mese. Nel 2018 questo segmento ha catalizzato 180 milioni di euro, con un balzo del 53% rispetto al 2017 e promette bene anche per gli anni successivi.

Le diverse componenti

Per un ventaglio di servizi legati alla quotidianità dei cittadini la moneta, dunque, non serve più. Secondo la fotografia con il fermo immagine al 2018 scattata dall’Osservatorio mobile payments & commerce del Politecnico di Milano la componente che pesa maggiormente è quella del car e bike sharing con oltre 90 milioni transati e una crescita del 49%. Una performance in forte crescita nonostante la contrazione in termini di numero di città servite (-30%) a causa della dismissione del servizio a postazione fissa in alcuni piccoli centri.

Le convenzioni aziendali che consentono ai dipendenti il rimborso delle spese spingono invece i pagamenti delle corse del taxi da app con un valore di 40 milioni di euro. Mentre il digitale utilizzato per le strisce blu consente di pagare i minuti effettivi di sosta senza passare da un parchimetro. Questo si dimostra il servizio più capillare con 361 Comuni serviti per un valore di operazioni che supera i 35 milioni di euro. E cresce dell’11% il pagamento dei mezzi pubblici da app o con sms, sfiorando quota 15 milioni di euro.

Le aperture dei Comuni